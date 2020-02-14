Tansiyon ilacı, aşk acısına çare olabilir mi?

Kanada'da 15 yılı aşkın bir süredir travma sonrası stres bozukluğu araştırmaları yapan bir doktor, aşk acısına karşı bir tedavi yöntemi geliştirdiğini söylüyor. McGill Üniversitesi Psikiyatri Bölümü'nde öğretim üyesi olan Dr. Alain Brunet, terapi seansları ve tansiyon ilaçlarıyla kötü anılardan kaynaklanan acılardan kurtulmanın mümkün olduğunu savunuyor. Dr. Brunet, "yeniden güçlenme terapisi" adını verdiği yönteminde aşk acısı çeken hastalarına terapiden bir saat kadar önce "propranolol" adlı bir ilaç veriyor. Propranolol, beta bloker grubu bir ilaç ve yüksek tansiyonla migren gibi hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılıyor. Daha sonra terapi sırasında hastadan travmasını ayrıntılı bir şekilde yazması, ardından da bunu yüksek sesle okuması isteniyor. "ANILAR SİLİNMİYOR FAKAT ACI DA VERMİYORLAR" Dr. Brunet'in yöntemi, ayrılmış bir çiftin birbirlerini hafızalarından sildiği 'Sil Baştan' (Eternal Sunshine of a Spotless Mind) adlı filmi çağrıştırıyor. Fakat, Dr. Brunet, terapiden sonra anıların silinmediğini; sadece artık acı vermediğini söylüyor.

Uzmanlara göre anılarla bunların nötr ve gerçeğe dayalı unsurları beynin hipokampus bölümünde, duygusal kısmı ise amigdala adı verilen bölgede kaydediliyor. Amigdala, duygusal hafıza ve tepkilerin oluştuğu ana bölge. Dr. Brunet "Eski usulle bir film çektiğinizi düşünün. Kanallardan birinde ses, birinde de görüntü var" diyor. Travmatik anı yeniden canlanırken iki kanal birlikte devreye giriyor. Propranolol bir kanalı; anının duygusal yönünü hedef alıyor, anının yeniden güçlenmesini engelliyor ve acıyı baskılıyor. İlacın etkisi altındayken canlandırılan anı, beyin tarafından bu kez yeni ve daha az duygusal versiyonuyla kaydediliyor. Dr. Brunet, hastalarının yaklaşık yüzde 70'inin birkaç seanstan sonra eskiye göre daha iyi hissettiklerini söylüyor. Bu yöntemi geliştirirken, aralarında Harvard Üniversitesi'nden Dr. Roger Pitman'ın da bulunduğu önde gelen travma sonra stres bozukluğu uzmanlarıyla çalışan Dr. Brunet'in tedavisi, Fransa'da Paris ve Nice saldırılarından sonra da uygulandı. Yaklaşık 200 doktorun eğitim gördüğü program sonrasında, bu yöntemle saldırılarının mağdurları, görgü tanıkları ve acil yardım görevlilerinden oluşan 400'den fazla kişi tedavi gördü. Kasım 2015'teki Paris saldırılarında 130, Temmuz 2016'daki Nice saldırılarında da 86 kişi yaşamını yitirmişti.