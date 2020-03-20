Tansiyon ilaçları koronavirüs ölümlerini artırıyor mu?

Prof. Dr. Hamza Duygu, son günlerde tansiyon ilaçları ile ilgili çıkan spekülasyonların bilimsel bir dayanağının olmadığını vurguladı. 2002 SARS ve 2012 MERS virüsleri gibi Covid-19’un da koronavirüs ailesinden olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hamza Duygu, hastalıktan %2-3 ölüm oranı bulunan hastalıkla ilgili açıklamalarına şöyle devam etti; "Koronavirüs, özellikle yaşlı ve kalp krizi öyküsü bulunan, kalp yetersizliği, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kronik böbrek yetmezliği, kronik bronşit, astım, kanser öyküsü olanlar ve immün direnci düşük olan, kemoterapi ve şua tedavisi alan ya da kortizon kullanan kişilerde ağır seyretmektedir. Dolayısıyla kronik kalp rahatsızlığı olanlar en yüksek risk gruplarını oluşturmaktadır.” Dünya genelinde vaka sayısı arttıkça tamamen sağlıklı kişilerde kalple ilgili hastalık tutumlarının da tanımlanmaya başladığını belirten Prof. Dr. Hamza Duygu, koronavirüsün ölümcül kalp kası iltihabı, kalp krizi, kalp yetersizliği tablosunda ağırlaşma, ritim bozuklukları, düşük tansiyon ve ani ölümlere yol açabileceğinin bildirildiğini söyledi.

'HASTALARIMIZA HEKİMLERİNE DANIŞMADAN HİÇBİR İLACA ARA VERMEMELERİ ÖNERİYORUZ' Yüksek tansiyon nedeniyle sık kullanılan ACE-I veya ARB grubu ilaç kullanan hastalarda koronavirüsün daha ölümcül seyredebileceği yönünde söylentiler olduğunu belirten Prof. Dr. Hamza Duygu, bu spekülasyonların virüsün hücre içine girerken ACE2 denilen enzimi kullandığını gösteren deneysel çalışmalardan sonra gündeme geldiğini ifade ettiği açıklamalarına şöyle devam etti; “Avrupa Hipertansiyon Derneği birkaç gün önce yaptığı duyuruda, bu söylemlerin hiçbir bilimsel dayanağı olmadığını, bu tür ilaçlar kullanan hastaların ilaçlarını kesinlikle bırakmaması, sosyal medyada dolaşan haberlere de itibar etmemesi gerektiğini vurgulamıştır. Dolayısıyla hastalarımıza hekimlerine danışmadan hiçbir ilaca ara vermemelerini önermekteyiz. Aksi takdirde bu hayatı tehdit eden durumlara yol açabilir. Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu’nun korona virüs’le ilgili yararlı bilgileri ışığında da paniğe kapılmadan, gerekli tedbirlerin zamanında alınması ile bu salgının da kısa süre içinde, büyük kayıplar yaşanmadan atlatılabileceği inancındayız.”

EN SIK SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINA YOL AÇAN VİRÜSLER HANGİLERİDİR? Üst solunum yolu enfeksiyonları ve akut bronşitin %90-95 oranında nedeni virüslerdir. En sık solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan virüsler Influenza (grip), Rhinovirus, Adenovirus, Parainfluenza ve Coronavirus’tür. ANTİBİYOTİKLER VİRÜSE KARŞI ETKİLİ MİDİR? Genel olarak, influenza (grip) dışında, solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan virüslere yönelik etkin bir ilaç ya da aşı yoktur. Dolayısıyla, influenza dışındaki virüs enfeksiyonlarından genel önlemler dışında korunma olanağı ve genel sağlık desteği dışında tedavi seçenekleri bulunmamaktadır. Antibiyotikler yalnızca bakteri olarak adlandırılan enfeksiyon etkenlerine karşı etkilidir. Virüs enfeksiyonlarında bir yararları yoktur. Benzer şekilde, influenza virüsüne etkili oseltamivir gibi sınırlı sayıdaki ilaç, diğer virüs enfeksiyonlarında herhangi bir yarar sağlamamaktadır. VİRÜSÜN ENFEKSİYON ŞİDDETİNİN KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞİMİNDE ETKİLİ OLAN UNSURLAR NELERDİR? Virüs enfeksiyonlarının şiddeti iki etkene göre farklılık gösterebilir. Bunlardan birincisi, maruz kalınan virüsün saldırganlık gücü (insan vücudunun savunma sistemlerini alt etme kapasitesi) ve solunum sistemine giren virüs sayısıdır. Basit bir mantıkla, solunum yollarına giren virüs sayısı arttıkça, virüsün savunma sistemimizi alt edip bronşlar ve akciğerler gibi daha alt solunum yollarına ulaşma olasılığı artacak, bronşit (bronş enfeksiyonu) ve zatürre (akciğer enfeksiyonu) gibi ağır infeksiyonlara yol açabilecektir. İkinci etken ise virüs ile karşılaşan kişinin bağışıklık sisteminin gücüdür. Genel olarak, bağışıklık sistemi yaşlılarda, altta yatan kronik hastalığı olanlarda, iyi beslenmeyenlerde, bedensel yada ruhsal olarak aşırı yorgun olan bireylerde daha zayıf olmaktadır ve bu bireylerde virüs enfeksiyonları daha ağır seyretmektedir.

VİRÜS SALGINLARININ DAHA ÇOK UZAK DOĞU KAYNAKLI OLMA NEDENİ NEDİR? Bazı solunum virüslerinin ana konağı çeşitli hayvanlardır. Örneğin influenza virüsünün ana konağı su kuşlarıdır. Covid-19’un ana konağının ise yarasalar olduğu düşünülmektedir. Çin mutfağında hem çok çeşitli kara, hava ve su hayvanları kullanılmakta, hem de bu hayvanların etlerinin "taze" yani olabildiğince yeni kesilmiş olması tercih edilmektedir. Bu nedenle, yaygın olarak, çok çeşitli hayvanların bir arada olduğu, hem hayvanların birbirleriyle hem de insanların hayvanlarla çok yakın temasta bulunduğu büyük canlı hayvan pazarları kurulmaktadır. Bu pazar yerlerinde insanlar, aslında başka hayvanlarda konaklayan, ama geçirdikleri mutasyonlar (genetik değişimler) sonucu insan hücrelerini de enfekte etme potansiyeli olan çok değişik virüslere yoğun düzeyde maruz kalmaktadır. HAYVANDAN İNSANA GEÇEN HER VİRÜS DÜNYA İÇİN TEHDİR OLUŞTURUR MU? Genel olarak bir virüsün birkaç insana geçmesi o bireyler dışında ciddi bir sorun oluşturmaz, çünkü o hayvanlarla yakın temas kurulmadıkça, o hayvanların etleri çiğ olarak yenmedikçe enfeksiyon riski yoktur. Tehdit düzeyi, virüsün insandan insana bulaşma yeteneği kazanmasıyla artar. Virüsler geçirdikleri bir dizi mutasyon sonucu bu yeteneği kazanabilirler. Günümüzdeki yoğun seyahat ve yakın sosyal ilişkiler ortamında insandan insana geçebilen virüsler kolaylıkla tüm dünyaya yayılabilmektedir.

KORONAVİRÜS İNSANA HANGİ HAYVANLARDAN GEÇER? Korona virüsler domuzlar, evcil ve evcil olmayan kuşlar, yarasalar, kediler, köpekler ve develerde yaşamaktadır. Yakın geçmişte Korona virüs’ler insanlarda üç salgına neden olmuştur. 2003’te SARS olarak tanımlanan, ağır akut solunum hastalığına yol açan Korona virüs Uzak Doğu’da bir çeşit yabani kediden, 2012’de MERS olarak tanımlanan, Orta Doğu Solunum Hastalığı’na yol açan Korona virüs ise Suudi Arabistan’da develerden insana geçmiştir. Bu salgına neden olan Korona virüs’ün önce yarasadan insana geçtiği ve ardından insandan insana geçmeye başladığı düşünülmektedir. Dolayısıyla, halen ülkemizdeki kuş, kedi ya da köpekler sağlık açısından hiçbir tehdit oluşturmamaktadır. KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR? Kuluçka dönemi 2-14 gün arasında olan Korona virüs enfeksiyonu, diğer solunum yolu enfeksiyonlarına benzer belirtilere neden olmakta, temel olarak ateş, öksürük ve nefes darlığına yol açmaktadır. Son bir ay içinde enfeksiyonun saptandığı ülkelerde bulunan ve bu belirtileri olan bireyler, bu enfeksiyon açısından değerlendirilmelidir. 26 Ocak itibariyle enfeksiyon saptanan söz konusu ülkeler: Çin, Macau, Taiwan, Avustralya, Fransa, Japonya, Malezya, Nepal, Singapur, Tayland, Güney Kore, A.B.D., Vietnam. Hastaların %98’inden çoğu Çin’de saptanmıştır.

VİRÜS NASIL BULAŞIR? Tüm solunum virüsleri gibi, Korona virüs’ün de temel olarak hasta kişinin öksürmesi, hapşırması ya da burnunu temizlemesi sırasında saçılan parçacıkların solunması ile bulaştığı bilinmektedir. Bu yolla bulaş, genellikle hasta kişiyle 1 metreden daha yakın mesafeli temas sonucu gelişmektedir. Ayrıca, hasta bir kişinin temas ettiği kapı kolu vb. yüzeylere dokunma ve daha sonra dokunan el ile ağız, burun ya da göze temas yoluyla da bulaşma riski bulunmaktadır. NASIL KORUNMALIYIZ? Tüm solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada benzer önlemler geçerlidir: Eller sabunla en az 20 saniye boyunca düzenli olarak yıkanmalı, eğer su ve sabun yoksa alkol temelli dezenfektan solüsyonlar kullanılmalıdır. Her durumda, olabildiğince, yıkanmamış ellerle gözlere, buruna ya da ağıza dokunmaktan kaçınılmalıdır. Enfeksiyonu olan kişilerle yakın temastan kaçınılmalıdır. Hastaların mümkün olduğunca evden çıkmamaları, öksürürken yada hapşırırken ağız ve burunlarını tek kullanımlık mendille kapatmaları gereklidir. Kâğıt mendil yoksa ağız ve burunlarını kollarının iç yüzüyle örtmeleri önerilir.