Tansiyon İlaçları ve Corona Virüsü Bilmecesi 

Uzmanlar bazı kişilerin az semptomla hafif atlattığı Corona virüsünün diğerleri için neden öldürücü olduğunu anlamaya çalışıyor.

Corona virüsü nedeniyle hastaneye yatanların çoğunun yüksek tansiyon hastası olması uzmanlar için bir ipucu teşkil ediyor.

Ancak yüksek tansiyonun neden Corona hastalarını daha zayıf düşürdüğü ve tansiyon hastalarının ne yapması gerektiği gibi sorular, uzmanlar arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Reuters haber ajansı konuyla ilgili uzman görüşlerine ve tıp dergilerindeki çalışmalara dayalı bir haber hazırladı.

Reuters’a göre araştırmacılar, hayat kurtaran tansiyon ilaçlarının bünyeye etki şekli ile Corona virüsünün ciğerlere ve kalbe nüfuz ettiği yolların aynı olduğu konusunda hemfikir.

Uzmanların ters düştüğü konuysa bu ilaçların virüse karşı koruduğu mu, yoksa aksine virüsün vücuda girmesine zemin oluşturduğu mu.

ACE (anjiyotensin dönüştürücü enzim) inhibitörü ve ARB (anjiyotensin II reseptör blokerleri); Vasotec, Valsartan, Irbesartan gibi ilaçların ve bunların jenerik versiyonlarının da dahil olduğu geniş bir kategoriyi oluşturuyor.