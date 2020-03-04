Tansiyon ölçmenin püf noktaları neler?

Hipertansiyon tüm dünyada yaygın olarak görülen ciddi bir sağlık sorunu… Gerekli önlemler alınmazsa kalp krizinden felce, böbrek yetersizliğinden görme bozukluklarına birçok önemli sağlık problemini beraberinde getiren hipertansiyonun kontrol altında tutulması gerekiyor. 2012’de Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği tarafından yürütülen Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması PatenT2’ye göre, Türkiye’de 18 yaş üstündeki nüfusun yüzde 30’unda hipertansiyon görülüyor. Ancak hipertansiyonu olan hastaların sadece yüzde 55'i hipertansiyonu olduğunu biliyor, yani her 100 hipertansiyonlu kişinin 45'i tansiyonunun yüksek olduğunu fark etmiyor. Tansiyon sorunu yaşayanların, evlerinde düzenli ölçüm yaparak tansiyonunu kontrol altında tutması gerektiğini hatırlatan uzmanlar, doğru şekilde ölçüm yapmak isteyenler için önemli ipuçları paylaşıyor.

ÖLÇÜM SIRASINDA HAREKET ETMEYİN

Rutin olarak tansiyonunuzu ölçmeniz gerekiyorsa bunu her gün aynı saatte, aynı şekilde ve aynı koldan yapmalısınız. Örneğin sabah aç karnına ölçüm yapıyorsanız ertesi gün de bunu sürdürmelisiniz. Ölçüm yapmadan önce en az beş dakika dinlenmelisiniz.Kolunuzu sıkmayacak bir giysi giymeli, saatiniz varsa çıkarmalısınız. Dik oturup, kolunuzu desteklemelisiniz. Ölçüm sırasında konuşmamalı, hareket etmemeli, bacak bacak üstüne atmamalısınız.