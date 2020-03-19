Tansiyon sandığınız şey ciddi göz hastalıklarının habercisi olabilir!

Otururken ya da yatarken birden ayağa kalktığınızda gözleriniz kararıyor, baktığınız yerlerde uçuşan sinekler mi görüyorsunuz? Peki, altında basit nedenlerin yattığı düşünülen, “tansiyondur, başım dönmüştür, geçer” olarak adlandırılan bu problemin ciddi tablolarla sonuçlanabildiğini biliyor muydunuz? Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Sanisoğlu, gözlerin önünde sinek uçuşması problemi hakkında uyarılarda bulundu.

Yazı yazarken, kitap okurken ya da ayağa kalkarken kişiler gözlerinin önünde sinek uçuşması hissi yaşadıkları görülüyor. Bu durum, hastalar tarafından açık renkli zeminlere bakıldığında kurum yağması hissi şeklinde de tarif edilebiliyor. Çoğu zaman umursanmayan bu problem, felçten görme kaybına kadar çok ciddi hastalıkların sinyalcisi olabilirken, aynı zamanda acilen bir uzmana başvurmayı gerektiriyor.

GÖZLERİN ÖNÜNDE SİNEK UÇUŞMASI BAŞKA HASTALIKLARI İŞARET EDER

Gözler, çok ince ve çok düzenli liflerden meydana gelen yumurta akı kıvamındaki bir yapıdan oluşur. Lifler, bu yapıya su kıvamında bir şeffaflık sağlar. Böylece gözlerde berrak bir görme kazanılır. Fakat bazen bu lifler arasındaki düzen bozulur ve yapılarında bir kalınlaşma yaşanabilir. Bunun sonucunda da hasta gözlerinin önünde sinek ya da siyah noktaların uçuştuğunu düşünür. Hastalar bu durumu daha çok düz renkli bir zemine baktıkları zaman yaşarlar.