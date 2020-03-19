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Tansiyon sandığınız şey ciddi göz hastalıklarının habercisi olabilir!

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.03.2020 15:46 | Son Güncelleme

Gözünüzün önünde sinek uçuştuğunu görüyorsanız ve bunun tansiyondan ya da baş dönmesinden kaynaklandığını, kısa süre sonra geçeceğini düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Konuyla ilgili bilgi veren Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Sanisoğlu, gözlerin önünde sinek uçuşması probleminin ciddi göz sağlığı sorunlarına sinyal verdiğini söyledi.

Tansiyon sandığınız şey ciddi göz hastalıklarının habercisi olabilir!

Otururken ya da yatarken birden ayağa kalktığınızda gözleriniz kararıyor, baktığınız yerlerde uçuşan sinekler mi görüyorsunuz? Peki, altında basit nedenlerin yattığı düşünülen, “tansiyondur, başım dönmüştür, geçer” olarak adlandırılan bu problemin ciddi tablolarla sonuçlanabildiğini biliyor muydunuz? Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Sanisoğlu, gözlerin önünde sinek uçuşması problemi hakkında uyarılarda bulundu.

Yazı yazarken, kitap okurken ya da ayağa kalkarken kişiler gözlerinin önünde sinek uçuşması hissi yaşadıkları görülüyor. Bu durum, hastalar tarafından açık renkli zeminlere bakıldığında kurum yağması hissi şeklinde de tarif edilebiliyor. Çoğu zaman umursanmayan bu problem, felçten görme kaybına kadar çok ciddi hastalıkların sinyalcisi olabilirken, aynı zamanda acilen bir uzmana başvurmayı gerektiriyor.

GÖZLERİN ÖNÜNDE SİNEK UÇUŞMASI BAŞKA HASTALIKLARI İŞARET EDER

Gözler, çok ince ve çok düzenli liflerden meydana gelen yumurta akı kıvamındaki bir yapıdan oluşur. Lifler, bu yapıya su kıvamında bir şeffaflık sağlar. Böylece gözlerde berrak bir görme kazanılır. Fakat bazen bu lifler arasındaki düzen bozulur ve yapılarında bir kalınlaşma yaşanabilir. Bunun sonucunda da hasta gözlerinin önünde sinek ya da siyah noktaların uçuştuğunu düşünür. Hastalar bu durumu daha çok düz renkli bir zemine baktıkları zaman yaşarlar.

SİNEK UÇUŞMALARINI ÖNEMSEYİN

Göz önünde yaşanan sinek uçuşmaları, retina yırtılması gibi önemli göz hastalıklarının sinyalcisi olabilir. Erken dönemde teşhis ve tedavisi yapılabilen retina yırtılmasında geç kalınması ise retina dekolmanı (ayrılması) olarak adlandırılan körlükle sonuçlanabilen hastalığa neden olabiliyor. Bu nedenle gözün önünde herhangi bir uçuşan cisim ya da şimşek çakmalarına benzer ışık gölgeleri fark ediliyorsa vakit kaybetmeden bir göz hastalıkları uzmanına görünmek gerekiyor.

ERKEN TEŞHİS GÖRME KAYBININ ÖNÜNE GEÇEBİLİR

Retinada yaşanan yırtılma kanamayı da beraberinde getirir. Oluşan kanama ise kanın gözün içine akmasına, bu durum da kişilerin gözlerinin önünde sinek uçuşuyor hissi yaşamasına neden olur. Mevcut kanama kendi kendine durur fakat yırtılma mutlaka erken müdahale gerektirir. Retina yırtıkları problemi erken dönemde fark edildiğinde lazer ile çözülebilir. Fakat lazer, gözler önünde uçuşan cisimlerin görülmesinin önüne geçmez. Lazer tedavisi ile yalnızca retina ayrılması sorununu önlemek hedeflenir. Gözlerin önünde bir şeylerin uçuşması hissi çoğu kişi tarafından tolere edilebildiğinden genellikle tedavi ihtiyacı duyulmaz. Fakat durum, kişiyi günlük aktivitelerini yaparken zorlayacak boyutta ise hastaya vitrektomi ameliyatı ile daha net bir görüş kazandırılabilir.


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Anahtar Kelimeler:
Göz sağlığı göz

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