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Tansiyon yükseldi! 800 bin asker Ukrayna'ya gidecek iddiası: Rusya'dan açıklama: 'Tüm dünya için feci sonuçlara yol açacak'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
21.11.2024 17:48
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Rusya ve Ukrayna savaşında Kiev'in Rus topraklarını ABD ve İngiliz füzeleriyle vurması sonrasında tansiyon yükseldi. NATO birliklerinin, Ukrayna'ya gönderilmesinin tüm dünya için feci sonuçlara yol açacağını ifade eden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ABD'nin Polonya'daki üssüne dikkatleri çekti. Öte yandan Putin, Rusya'nın balistik füzeli saldırısıyla ilgili konuşmama emri verdi.

Tansiyon yükseldi! 800 bin asker Ukrayna'ya gidecek iddiası: Rusya'dan açıklama: 'Tüm dünya için feci sonuçlara yol açacak'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin haftalık basın toplantısı düzenledi.

"TÜM YAPICI GİRİŞİMLERİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

AA muhabirinin, "G20'nin Ukrayna'da savaşı sonlandırma çağrısını ne şekilde değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, bildirinin, Rus uzmanlarının katkılarıyla hazırlandığına dikkati çekti.

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Zaharova, "Bu konuda halklar arasında barışçıl, dostane ve iyi komşuluk ilişkilerinin desteklenmesi amacıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) tüm amaç ve ilkelerini karşılayan kapsamlı, adil ve kalıcı barışın yeniden tesis edilmesine katkıda bulunacak tüm yapıcı girişimleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

"TÜM DÜNYA İÇİN FECİ SONUÇLARA YOL AÇACAK"

NATO birliklerinin, Ukrayna'ya gönderilmesi ihtimalini değerlendiren Zaharova, "NATO birlikleri, Ukrayna topraklarında olursa bu, İttifakın ülkemize karşı savaşa girmesi anlamına gelecek. Bunu anlayan yok mu? Bunu defalarca söyledik. Bu, sadece Avrupa için değil tüm dünya için feci sonuçlara yol açacak." diye konuştu.

Polonya'da Amerikan üssünün faaliyete geçtiğine dikkati çeken Zaharova, ABD'nin bu üssü yıllarca inşa ederek Rusya'nın güvenlik alanındaki kaygılarını göz ardı ettiğini belirtti.

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Zaharova, "Bu, Amerikalıların ve NATO'nun stratejik alanda istikrarsızlaştırıcı eylemlerinde başka bir kışkırtıcı adım. Bu adım, NATO'nun askeri altyapısını Rus sınırlarına yaklaştırma yönündeki yıkıcı yaklaşımıyla örtüşüyor. Bu, stratejik istikrarın baltalanmasına yol açıyor. Bu durum, doğal olarak stratejik risklerin ve nükleer tehlike seviyesinin artmasına yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Zaharova, NATO'nun, Moldova'yı Ukrayna'nın lojistik üssüne dönüştürmeye çalıştığını söyledi.

BASIN TOPLANTISINDA TELEFON: 'YORUM YAPMAMAMIZ İSTENDİ'

Basın toplantısı esnasında Zaharova'ya telefon çağrısı geldi.

Gelen çağrıyı yanıtlayan Zaharova, basın toplantısında olduğunu söyledi. Arayanın Zaharova'ya "Yujmaş fabrikasına balistik füzelerle saldırı konusunda yorum yapmamamız istendi." dediği duyuldu.

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Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun ülkeye yönelik bugünkü hava saldırısında aralarında kıtalar arası balistik füzenin de olduğu çeşitli bombalar kullandığı, bu saldırılarda Dnipro kentindeki sanayi alanları ile kritik altyapının hedef alındığı bildirilmişti.

Roket ve uzay teknolojisi alanında faaliyet gösteren "Yujmaş" fabrikası, Ukrayna'nın Dnipro kentinde bulunuyor.

800 BİN ASKER İDDİASI

Almanya’nın hazırladığı ve isminin “Operation Deutschland” olduğu öğrenilen planın detaylarını New York Post haberleştirdi.

Toplam 1000 sayfadan oluşan savaş hazırlık planında, kritik önemdeki belgeler ve devlet kurumlarının savaş sırasında nasıl korunacağı, sivillerin savaş sırasında alacağı güvenlik önemleri gibi maddeler yer aldı.

Almanya’nın, savaş durumunda toplam 200 bin askeri aracın Almanya topraklarından geçirmenin de planlarını yaptığı öğrenildi.

Raporun en dikkat çeken ayrıntısı ise Almanya’nın, 800 bin kişilik NATO ordusunun Ukrayna’da nasıl konuşlandırılması gerektiğinin hazırlığı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Ukrayna abd
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