Tansiyon yükseldi, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı! İsrail jetleri orada görüldü

İsrail ordusuna ait savaş uçakları Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın 17.00'de yapacağı konuşmadan önce Beyrut semaları üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi.

Alçak uçuşun ardından ses duvarını aşan savaş uçakları 2 defa art arda sonik patlama gerçekleştirdi.

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de bazı evlerin camlarının kırıldığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Beyrut'ta vatandaşların sonik patlama gerçekleştiren savaş uçaklarını çıplak gözle görebildiği belirtildi.

İSRAİL ÜSSÜNE SALDIRI

Öte yandan Lübnan’daki Hizbullah’tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Akka şehri yakınlarında bulunan 2 askeri üsse insansız hava araçları (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiği, ayrıca bir askeri araca saldırı düzenlendiği duyuruldu. Hedef alınan askeri üslerin Golani Tugayı'nın karargahı ile Akka'nın kuzeyindeki Shraga kışlasında bulunan Egoz Birimi 621'in karargahı olduğu belirtildi.

Hedef alınan askeri üslerin sınırdan yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi.

Hizbullah'tan bir kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada, "Komutan Fuad Shukr suikastına henüz yanıtımız gelmedi" dedi.

Kaynak: İHA-AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır