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Tansiyon yükseliyor! Onur Tuna, Tuvana Türkay'ı sildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 15:17 | Son Güncelleme

Onur Tuna rol arkadaşı Tuvana Türkay'ı Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı.

Tansiyon yükseliyor! Onur Tuna, Tuvana Türkay'ı sildi!

14 Şubat'ta vizyona giren 'Ağır Romantik' filminin galasında soğuk rüzgarlar esmişti. Başrol oyuncularından Onur Tuna, "Eğlenerek bu işi yaptık. Birlikte güzel sahnelerimiz olduğuna inanıyoruz" derken Onur Tuna'nın ardından söz alan Tuvana Türkay, "Kimse filmine kötü demez. 'Biz çok eğlendik, umarım izleyenler de bunu hissederler' klişelerine girmeyeceğim" diyerek kahkaha atınca ortalık karışmıştı.

Olayın basına yansımasının ardından Türkay, Instagram hesabından bir paylaşımda bulunarak, "İnanılmaz derecede kötü niyetli, kötü kalpli ve kötülükle beslenen insanlar olduğunuz aklımdan çıkmış. Ayrıca partnerim 'Eğlenerek çektik' diyor. Dolayısıyla kusur görenindir." demişti.

Tuvana Türkay'ın bu açıklaması yine de eleştirilerin önünü kesmedi. Sosyal medyada oldukça ağır şekilde eleştirilen güzel oyuncunun avukatı Meltem Banko, müvekkiline yönelik sistematik bir şekilde dijital şiddet uygulandığını belirterek, bu konuda her türlü yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Onur Tuna, Tuvana Türkay,

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