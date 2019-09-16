Tansiyona dikkat

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Hulusi Atmaca, tansiyon hastalığının erişkin nüfusun yüzde 25’ini etkileyen hipertansiyon kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin önemli bir sebebi olduğunu söyledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Hulusi Atmaca, tansiyon hastalığının erişkin nüfusun yüzde 25’ini etkileyen hipertansiyon kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin önemli bir sebebi olduğunu ifade etti. Hastalığın uygun önlem ve tedavisinin bu ölümleri etkili bir şekilde azalttığını belirten Atmaca, “Etkili tedavi koşullarından biri de hipertansiyonun nedenini saptayıp nedene yönelik tedavi planlamasıdır. Hipertansiyonun yüzde 90 nedeni bilinmez, ancak yüzde 10 nedeni sekonder hipertansiyon olarak adlandırılan böbreküstü bezi hipertansiyonuna bağlı gelişir. Böbreküstü bezi başlıca 3 çeşit hormon salgılamaktadır. Bu hormonlardan birinin aşırı salgılanmasının söz konusu olduğu hastalıklarda böbreküstü bezi hipertansiyonu gelişir. Böyle hastalarda uygun ilaç tedavisi ile kan basıncı daha az ilaçla ve daha kolay kontrol altına alınabilmektedir. Ayrıca, uygun hastalarda aşırı çalışan böbreküstü bezinin cerrahi olarak çıkarılmasıyla hastaların çoğunda hipertansiyon düzelir ve ilaç tedavisine gerek kalmaz” dedi.