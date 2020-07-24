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Tansu Çiller Ayasofya Camii'ne geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 13:32 | Son Güncelleme

Ayasofya Camii'nin ibadete açılışına gelen eski başbakanlardan Tansu Çiller, "Ayasofya aslında bir dünya mirası. Türkiye bu konuda her zaman bir hassasiyet göstermiştir. Göstermeye de devam edecektir" dedi.

Tansu Çiller Ayasofya Camii'ne geldi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bugün kılınacak Cuma namazının ardından 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor. Ayasofya'ya gelenler arasında eski başbakanlardan Tansu Çiller de yer aldı.

"HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin konuşan Çiller, "Gerçekten bugün tarihi bir gün, bir vuslat günü aynı zamanda. On yıllar değil, yüzyıllarca milletin adeta DNA'sına işlemiş, yakın ve uzun dönemli tarihimizin DNA'larında bulunan bir büyük özlem vardı her zaman. Bu özleme cevap verilebilmiştir. Bu heyecan bugün bir vuslat günü olarak ortaya çıkıyor. Tabii ben bunun ne kadar güç olduğunu bilen bir geçmişten geliyorum. Bu çok büyük dirayet ve cesaret isteyen bir şeydir. Dolayısıyla bunu başaran tüm arkadaşlarımızı can-ı gönülden kutlamak istiyorum. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bütün emeğini geçenleri teker teker, ayrı ayrı kutlamak isterim. Bu vesileyle bugün bir şeye daha işaret etmek gereği var. Ayasofya aslında bir dünya mirası. Türkiye bu konuda her zaman bir hassasiyet göstermiştir. Göstermeye de devam edecektir. Bugün Ayasofya Camii'ne geliyoruz, namaz kılmaya geliyoruz. Herkes bir şey söyler ama son sözü daima milletimiz söyler. Milletimiz de ne söylerse iyi söyler, güzel söyler. Ve bugün milletlerin dediği olmuştur, vuslat günüdür. Bugün kavuşma günüdür. Dolayısıyla hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Tansu Çiller Ayasofya Camii'ne geldi

"KADINA KALKAN ELİ TUTARIM"

Bir gazetecinin sorusu üzerine, oğlu ile ilgili iddiaları sorması üzerine Tansu Çiller, "Tabii şunu söylemek lazım, kadına şiddete tümüyle karşıyım. Bunu kim yaparsa yapsın, kadına kalkan eli tutarım. Buna müsaade etmem. Ancak bugün bir algı operasyonu da söz konusu. Bu algı operasyonunda çizilmek istenen bir imaj, çizilen bir resim var. Bunu Ömer adaleti ile dahi düşünsem, doğru ve hakikat ile örtüşür bulmuyorum. Herkes bir şey söyler ama Allah'ın da bir hesabı vardır ve zaman da daima doğrunun yanındadır. Yine öyle olacaktır. Ne olursa olsun çok üzgünüm, aileler dağılmasın. Özellikle küçük çocuklar etkilenmesin, üzülmesin" diye konuştu.

DHA

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