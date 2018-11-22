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Tansu Çiller'den 'Gülen' iddiasına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 15:59 | Son Güncelleme

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, "Başbakanlığım döneminde, yasada yer alacak terör tanımının Fetullah Gülen'le tartışıldığı, ondan fikir alındığı veya o doğrultuda yön verildiği şeklindeki iddia külliyen hakikat dışıdır" ifadelerini kullandı.

Tansu Çiller'den 'Gülen' iddiasına yalanlama

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, "başbakanlığı döneminde yasada yer alacak terör tanımının Fetullah Gülen'le tartışıldığı, ondan fikir alındığı veya o doğrultuda yön verildiği şeklindeki iddia"nın gerçek olmadığını bildirdi.

Çiller, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bir kısım görsel medya kuruluşunda yer alan; terör mücadelesinin başarıyla yapılmış olduğu başbakanlığım döneminde, yasada yer alacak terör tanımının Fetullah Gülen'le tartışıldığı, ondan fikir alındığı veya o doğrultuda yön verildiği şeklindeki iddia külliyen hakikat dışıdır."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Tansu Çiller Fethullah Gülen

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