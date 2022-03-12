Tansu Çiller kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Tansu Çiller Anavatan Partisi’nin başına mı geçecek? Partisi hangisi?

Türk ekonomist, akademisyen, siyasetçi ve 22. Türkiye Başbakanı olarak bilinen Tansu Çiller'in hayatı, siyasete ilişkin yaptığı açıklamaların ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tansu Çiller'in parti kuracağı yönünde iddialar sonrası Tansu Çiller kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Tansu Çiller kaç yaşında? Tansu Çiller Anavatan Partisi’nin başına mı geçecek? Partisi hangisi? soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor.

TANSU ÇİLLER KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Tansu Penbe Çiller olan Tansu Çiller 24 Mayıs 1946 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk ekonomist, akademisyen, siyasetçi ve 22. Türkiye Başbakanıdır. Gazetecilik ve valilik yapmış olan Milas doğumlu Hüseyin Necati Çiller ile Rumeli Türklerinden olan Selanikli Muazzez Çiller'in tek çocuğu olarak doğmuştur. Sonrasında İstanbul, Fındıklı'da, İsmet İnönü İlkokulu'na kaydolmuştur. Babası Necati Çiller'in Bilecik Valisi olarak atanması sonrası 1953 senesinde, Bilecik Edebali İlkokulu'nun beşinci sınıf öğrencisi olmuştur.

Babasının milletvekilliği adaylığı için emekliye ayrılmasıyla beraber ailesiyle İstanbul'a dönen Çiller, Demokrat Parti'nin, okulunun adını değiştirmesiyle ilkokul diplomasını İsmet İnönü değil Namık Kemal İlkokulu'ndan almıştır. Necati Çiller, Muğla'dan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak katıldığı 1954 seçimleri'nde seçilememiştir.

Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nden mezun olan Tansu Çiller, 1967'de Robert Kolej Yüksek Okulu'nun (bugün Boğaziçi Üniversitesi) Ekonomi Bölümü'nü tamamlamıştır. Doktorasını Connecticut Üniversitesi'nde verdi (1971), doktora üstü öğrenimini Yale Üniversitesi'nde sürdürmüştür. 1971-73 arasında Franklin & Marshall College'da yardımcı profesör olarak çalışmıştır.

1974 ve 1975 senelerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde asistan profesör olarak görev almış ve 1978 yılında doçent, 1983 yılında profesör olmuştur. Tansu Çiller'in ekonomi üzerine 9 yayını bulunmaktadır.

TANSU ÇİLLER ANAVATAN PARTİSİ'NİN BAŞINA MI GEÇECEK?

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programda "Tansu hanıma kapımız sonuna kadar açık. Türk siyasetindeki tecrübelerini paylaşmak isteyen herkese kapımız açık." ifadelerini kullandı.

TANSU ÇİLLER EVLİ Mİ?

1963 yılında Özer Uçuran'la evlenmiştir. Eşiyle birlikte ABD'ye giden Çiller New Hampshire Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışmasını tamamlamıştır.



