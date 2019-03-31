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Tansu Çiller oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 12:29 | Son Güncelleme

  Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu kullandı.

Tansu Çiller oyunu kullandı

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA) -

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu kullandı.
Türkiye Cumhuriyeti 22'nci dönem Başbakanı Tansu Çiller, eşi Özer Uçuran Çiller ile birlikte saat 11:30'da Sarıyer Yeniköy İlkokulu'na gelerek 2 bin 343 numaralı sandıkta oy verdi.
Oy kullanmadan önce bir süre sınıfta bekleyen Tansu Çiller, vatandaşlarla sohbet edip, bol bol fotoğraf çektirdi. Oy kullanma işleminin ardından ise basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çiller, "Bugün çok güzel bir gün. İnşallah milletimiz sandığa dolacaktır. Umuyorum ki ülkemiz için her şey güzel olacak. Hayırlı olsun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Tansu Çiller'in gelişi
- Çiller'in salonda bekleyişi
- Tansu Çiller'in açıklamaları
- Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

Tansu Çiller oyunu kullandıTansu Çiller oyunu kullandıTansu Çiller oyunu kullandıTansu Çiller oyunu kullandı

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