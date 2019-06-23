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TANSU ÇİLLER OYUNU KULLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 12:04 | Son Güncelleme

ESKI  Başbakanlardan Tansu Çiller, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oyunu kullandı.

İSTANBUL, (DHA) ESKI Başbakanlardan Tansu Çiller, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oyunu kullandı.

Tansu Çiller, eşi Özer Uçuran Çiller ile birlikte saat 11.00’da Sarıyer Yeniköy İlkokulu'na gelerek 2343 numaralı sandıkta oy verdi. Oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çiller, "Hayırlı olsun. Herkes diyeceğini söyledi. Sıra milletimizde. Milletimiz ne derse güzel söyler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

- Tansu Çiller'in gelişi

- Oy kullanması

- Tansu Çiller'in açıklamaları

- Detaylar

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