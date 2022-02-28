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Tansu Çiller parti kuracak mı? İlk kez bu kadar net konuştu! Dikkat çeken sözler: "Merkez sağda yeni oluşum lazım"

28.02.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tansu Çiller'in yeni parti kuracağı iddiaları gündem yaratırken, eski Başbakan Çiller'den iddialarla ilgili açıklama geldi. Merkez sağda yeni oluşum gerektiğini belirten Çiller, "Şu an öyle bir karar içerisinde değilim ama yaptığım bir tespit var" diye konuştu.

Tansu Çiller parti kuracak mı? İlk kez bu kadar net konuştu! Dikkat çeken sözler: "Merkez sağda yeni oluşum lazım"

Tansu Çiller'den 'Yeni parti kuracağı' iddialarıyla ilgili açıklama geldi. Eski Başbakan Çiller, bir süredir Ankara gündemini meşgul eden iddialarla ilgili olarak ilk kez bu kadar net konuştu. Şu an için bir parti kurma kararı almadığını belirten Çiller'in kullandığı ifadeler ise dikkat çekti. Merkez sağda eyni bir oluşumun gerekli odluğunu belirten Çiller, "Toplumu kucaklamak lazım. Bunu en iyi yapabilecek girişimin her tarafı kucaklayan bir merkez sağ oluşumu olacağını düşünüyorum. Bunun Türkiye’ye yeniden kazandırılması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

TANSU ÇİLLER: "MERKEZ SAĞDA YENİ OLUŞUM LAZIM"

Yeni Şafak Gazetesine değerlendirmelerde bulunan Çiller, Türk siyasetindeki bölünmelere dikkat çekerek, “Merkez bu bölünmeleri yumuşatan bir girişimdir. Bugün Türkiye’de ve bu koalisyonlar içinde olmayan şey merkez sağdır, merkez sağ yoktur. Birçok parti dolaşılıp, kaynatılıp ortasından çevrilen bir şeye merkez sağ diyemezsiniz. Veya yüzde 1’in 10’da birini almış partiye merkez sağ diyemezsiniz. Merkez sağ bütünleştirir, toparlar. Ülkeyi doğusu ile batısı ile, her noktası ile toparlar, kucaklar. Dolayısıyla bugün parlamenter sistemi koalisyonlarla talep edenlerin içinde merkez sağ olmamasını ayrıca büyük bir tehlike olduğunu düşünüyorum. Merkez sağda yeni oluşum lazım”

TANSU ÇİLLER PARTİ KURACAK MI?

Tansu Çiller, kulisleri hareketlendiren parti kuracağı yönündeki iddialara ise şöyle cevap verdi:

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“Şu an öyle bir karar içerisinde değilim ama yaptığım bir tespit var. Toplum bölünmüş durumda. Toplumu kucaklamak lazım. Bunu en iyi yapabilecek girişimin her tarafı kucaklayan bir merkez sağ oluşumu olacağını düşünüyorum. Bunun Türkiye’ye yeniden kazandırılması gerektiğine inanıyorum. Bu, parti kuracağım anlamına gelmiyor ama bunu tespit etmem beni düşündürüyor. Bundan ibaret…”

'ERDOĞAN PARTİ KURMA GÖREVİ VERDİ' İDDİASI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başbakanlardan Tansu Çiller'e 'parti kurma görevi verdiğini' iddia etmiş, Çiller'in avukatı Dilek Özaşık'tan açıklama gelmişti.

Özaşık, yaptığı yazılı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Bazı medya organlarında eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in birtakım amaçlara hizmet etmek için, gizli bir gündemle siyasi parti kuracağına dair yaratılmak istenilen algının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.”


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