Tansu Çiller'den yalanlama

İSTANBUL (AA) - Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, "başbakanlığı döneminde yasada yer alacak terör tanımının Fetullah Gülen'le tartışıldığı, ondan fikir alındığı veya o doğrultuda yön verildiği şeklindeki iddia"nın gerçek olmadığını bildirdi.

Çiller, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bir kısım görsel medya kuruluşunda yer alan; terör mücadelesinin başarıyla yapılmış olduğu başbakanlığım döneminde, yasada yer alacak terör tanımının Fetullah Gülen'le tartışıldığı, ondan fikir alındığı veya o doğrultuda yön verildiği şeklindeki iddia külliyen hakikat dışıdır."

