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Tansu Çiller'in figürü Madame Tussauds'da sergilenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 19:03 | Son Güncelleme

Tansu Çiller'in figürü Madame Tussauds'da sergilenecek

İSTANBUL (AA) - Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in bal mumu figürü, Madame Tussauds'da ziyaretçilerle buluşacak.

Madame Tussauds İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller'in figürü 8 Mayıs'tan itibaren sergilenmeye başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çiller, müzede figürünün yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Atatürk’ün açtığı yoldan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ve tek kadın başbakanı olmanın onuruyla dolu olarak, Madame Tussauds'da bal mumu figürü olan ilk kadın siyasi lider olmaktan mutluluk duydum. Burada simgelenen aslında kadının gücü olduğu kadar toplumumuzun bilgeliği ve ayrımsız kucaklayıcılığıdır. Beni benimseyerek örnek alan kız çocuklarının, evlatlarına örnek gösteren anne ve babaların samimi ve heyecanlı yaklaşımları, bu inancımı pekiştirirken, siyasi yaşamıma ayrı bir anlam vermiştir. İnancım odur ki bu toplum ayırım yapmayan, bütünleştiren kucaklayıcılığı ve hoşgörüsü ile siyaset, iş, bilim, sanat ve diğer alanlarda, geleceğimizin gücü olacak daha nice evlatlar ve dünya liderleri yetiştirecektir." ifadelerini kullandı.

Çiller'in fotoğraf arşivinde, kendisinin de onayıyla seçilen bir pozun belirlenmesinin ardından Londra'da figür hazırlandı. Yaklaşık 150 kilogram bal mumu kullanılan figürdeki kostüm, Çiller tarafından müzeye hediye edildi.

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Balmumu Madame Tussauds müze Tansu Çiller

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