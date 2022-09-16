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  4. Tantanacılık yöntemiyle hırsızlık kamerada! Esnaf yakalayıp tekme tokat dövdü

Tantanacılık yöntemiyle hırsızlık kamerada! Esnaf yakalayıp tekme tokat dövdü

16.09.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te ilginç hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar, kavga ediyormuş gibi yaparak aralarına aldıkları vatandaşın cebindeki 7 bin 500 doları 'tantanacılık' yöntemiyle çaldı. Hırsızlardan biri cadde esnafı tarafından yakalanarak tekme tokat dövüldü. İşte olayın detayları...

Tantanacılık yöntemiyle hırsızlık kamerada! Esnaf yakalayıp tekme tokat dövdü

İlginç hırsızlık olayı, 2 Eylül günü Beyazıt Gedikpaşa’da saat 15.40’ta meydana geldi. İddialara göre, döviz bürosundan çıkan bir turisti hedef alan şüpheliler, bir anda birbirleriyle kavga etmeye başladı. Kavga ederken turistin üstüne doğru giden şüpheliler, ‘tantanacılık’ yöntemiyle cebindeki 7 bin 500 doları çaldı.

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Şüpheliler kavga ederek koşmaya devam ederken, turist adam cüzdanının çalındığını fark etti. Yaşanan hırsızlığı fark eden cadde esnafı, şüphelilerden birini kovalayarak yakalamayı başardı.

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Yakaladıkları şüpheliyi darp eden esnaf, olay yerine polis çağırdı. Şüpheli, daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.

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TANTANACILIK YÖNTEMİYLE HIRSIZLIK KAMERADA

Hırsızlık anları caddede bulunan işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin bir anda kavga etmeye başlayarak turistin üstüne doğru gittiği, adamın cebinden parayı çaldıktan sonra hızla olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık
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