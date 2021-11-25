Tanya Bardsley zor anlar yaşadı! Fermuarı patlayınca frikik vermemek için...

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Festival Hall'da gerçekleştirilen ITV Palooza! etkinliğine Holly Willoughby'den Rochelle Humes'e kadar birçok sunucu ve oyuncu katıldı.

Gecede dikkat çeken isimlerden biri de İngiliz manken ve reality TV yıldızı Tanya Bardsley oldu. Tanya Bardsley pembe elbisesiyle geceye çok havalı başladıysa da sonu pek iyi bitmedi. Hem sırt hem de iddialı göğüs dekoltesiyle gecede boy gösterirken fermuarı patlayan ünlü isim ne yapacağını bilemedi.

Elleriyle göğüslerini kapamaya çalışan Tanya Bardsley arkadaşlarından yardım istedi. Ünlü mankenin göğüslerinin açılmamaması için bir ara havluya sarınması istendi.

Tanya gecenin devamında bu şekilde kalamayacağı için aracını bindi ve evinin yolunu tuttu.



