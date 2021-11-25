MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tanya Bardsley zor anlar yaşadı! Fermuarı patlayınca frikik vermemek için...

Tanya Bardsley zor anlar yaşadı! Fermuarı patlayınca frikik vermemek için...

25.11.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz manken ve reality TV yıldızı Tanya Bardsley katıldığı bir etkinlikte zor anlar yaşadı. Ünlü isim giydiği derin dekolteli elbisesinin fermuarı patlayınca ne yapacağını bilemedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Festival Hall'da gerçekleştirilen ITV Palooza! etkinliğine Holly Willoughby'den Rochelle Humes'e kadar birçok sunucu ve oyuncu katıldı.

Gecede dikkat çeken isimlerden biri de İngiliz manken ve reality TV yıldızı Tanya Bardsley oldu. Tanya Bardsley pembe elbisesiyle geceye çok havalı başladıysa da sonu pek iyi bitmedi. Hem sırt hem de iddialı göğüs dekoltesiyle gecede boy gösterirken fermuarı patlayan ünlü isim ne yapacağını bilemedi.

Elleriyle göğüslerini kapamaya çalışan Tanya Bardsley arkadaşlarından yardım istedi. Ünlü mankenin göğüslerinin açılmamaması için bir ara havluya sarınması istendi.

Tanya gecenin devamında bu şekilde kalamayacağı için aracını bindi ve evinin yolunu tuttu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
PARTNERAşıklar kural bozdu!Aşıklar kural bozdu!
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!Göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!
Anahtar Kelimeler:
Frikik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı!

Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı!

Squid Game'i ülkeye sokan kaçakçı kurşuna dizilecek

Squid Game'i ülkeye sokan kaçakçı kurşuna dizilecek

Kadıköy metrosundaki dehşette yeni gelişme! Saldırgan yakalandı

Kadıköy metrosundaki dehşette yeni gelişme! Saldırgan yakalandı

Cengiz Kurtoğlu'ndan iş insanına bıçaklı saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

Cengiz Kurtoğlu'ndan iş insanına bıçaklı saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

Köpekle cinsel ilişkiye giren kadına 20 yıl hapis

Köpekle cinsel ilişkiye giren kadına 20 yıl hapis

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

İrem genç kız oldu! Babasının kopyası...

İrem genç kız oldu! Babasının kopyası...

11 saat sancıdan sonra doğdu! İşte ilk pozları

11 saat sancıdan sonra doğdu! İşte ilk pozları

O Ses Türkiye sunucusunun göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı!

O Ses Türkiye sunucusunun göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.