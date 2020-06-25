Tanzanit taşı nedir, fiyatı ne kadar?

En değerli madenlerden biri olan tanzanit taşı, Tanzanya'da Saniniu Laizer adında bir madenci tarafından bulunmasının ardından gündeme geldi. Nadir bulunması ve yüksek fiyatı ile dikkat çeken tanzanit taşı, adını Tanzanya'dan alıyor. Bunun nedeni ise bu maden doğal olarak sadece burada bulunuyor. Saydam zoisitin belirli bir sıcaklıkta ısıtılmasıyla da elde edilebilen tanzanit taşının 20 yıl içinde tükeneceği düşünülüyor.

Tanzanit taşı nedir?

Zoisit taşının az bulunan bir türü olan tanzanit taşı, 1967 yılında Tanzanya'da keşfedilmiştir. Dünyanın başka bölgesinde bulunmayan bu taş, saf haliyle saydam ya da yarı saydamdır.

Tanzanit taşının bünyesinde kalsiyum, alüminyum, silisyum, oksiyen, hidrojen ile az miktarda demir, magnezyum, manganez, krom, titanyum, sodyum, vandayum, stronsiyum ve su bulunur.

Değişik açılardan bakıldığında üç farklı renkte görülebilir. Parlak ışıkta mavi ile mor arasında renk değiştirmektedir.

Dünyanın en nadir değerli taşlarından olan tanzanit taşının 20 yıl içinde tamamen tükenebileceği düşünülüyor.