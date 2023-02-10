Tanzanya Büyükelçisiydi... Eski AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu göreve çağrıldı! O şehre gidip çalışmaya başladı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası oluşan enkazlarda arama-kurtarma devam ediyor. Tüm Türkiye'nin seferber olduğu çalışmalara birçok ülkeden de destek geldi. AFAD'ın çalışmalarına destek vermek üzere çağrılan görev üstlenen isimlerden biri de Mehmet Güllüoğlu oldu.

Türkiye'nin Tanzanya Büyükelçisi olarak görev yapan Mehmet Güllüoğlu, AFAD'ın bir önceki başkanıydı. Güllüoğlu, depremden etkilenen 10 ilden biri olan Adana'da AFAD'da göreve çağrıldı.

"YURTDIŞINDAN GELEN YARDIMLARI KOORDİNE EDİYORUZ"

AFAD'ın çalışmalarına destek veren Gülloğlu, sosyal medya hesabından da "Adana'dayız. Dışişleri Bakanlığı, AFAD ve Adana Valiliği olarak yurtdışından gelen yardımları koordine ediyoruz" paylaşımında bulundu.

