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  4. Tanzanya Büyükelçisiydi... Eski AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu göreve çağrıldı! O şehre gidip çalışmaya başladı

Tanzanya Büyükelçisiydi... Eski AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu göreve çağrıldı! O şehre gidip çalışmaya başladı

10.02.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD, 10 ilde çalışmalarını sürdürüyor. Kilis ve Şanlıurfa'da hasar tespit çalışmalarının sona erdiği ifade edilmişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer'e destek vermek amacıyla eski başkan Mehmet Güllüoğlu da göreve çağrıldı. AFAD, deprem sürecinin başında eleştirilen kurumlar arasındaydı. Mehmet Güllüoğlu, son olarak Tanzanya Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

Tanzanya Büyükelçisiydi... Eski AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu göreve çağrıldı! O şehre gidip çalışmaya başladı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası oluşan enkazlarda arama-kurtarma devam ediyor. Tüm Türkiye'nin seferber olduğu çalışmalara birçok ülkeden de destek geldi. AFAD'ın çalışmalarına destek vermek üzere çağrılan görev üstlenen isimlerden biri de Mehmet Güllüoğlu oldu.

Türkiye'nin Tanzanya Büyükelçisi olarak görev yapan Mehmet Güllüoğlu, AFAD'ın bir önceki başkanıydı. Güllüoğlu, depremden etkilenen 10 ilden biri olan Adana'da AFAD'da göreve çağrıldı.

"YURTDIŞINDAN GELEN YARDIMLARI KOORDİNE EDİYORUZ"

AFAD'ın çalışmalarına destek veren Gülloğlu, sosyal medya hesabından da "Adana'dayız. Dışişleri Bakanlığı, AFAD ve Adana Valiliği olarak yurtdışından gelen yardımları koordine ediyoruz" paylaşımında bulundu.

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afad

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