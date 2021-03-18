HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tanzanya Devlet Başkanı Covid-19 söylentilerinin ardından hayatını kaybetti

Tanzanya Devlet Başkanı Covid-19 söylentilerinin ardından hayatını kaybetti

18.03.2021 05:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tanzanya Devlet Başkanı Covid-19 söylentilerinin ardından hayatını kaybetti

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin 61 yaşında kalp sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Magufuli'nin Covid-19'a yakalandığı konuşuluyordu, ancak bu bilgi doğrulanmadı.

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin 61 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Magufuli'nin başkent Dar es Selam'daki bir hastanede kalp sorunları nedenile öldüğünü duyurdu.

Magufuli iki haftadır kamuoyu önünde görünmüyordu ve öldüğü yönünde söylentiler başlamıştı.

Muhalif siyasiler devlet başkanının geçen hafta Covid-19'a yakalandığını söylemişlerdi, ancak bu bilgi teyit edilmedi.

Magufuli, Afrika'nın başlıca koronavirüs şüphecilerinden biriydi ve hastalıkla mücadelede dua edilmesini ve bitkisel tedavileri öneriyordu.

Devlet başkanının ölümünün ardından ülkede 14 günlük ulusal yas ilan edildi ve bayraklar yarıya indirildi.

Tanzanya anayassına göre, Hassan yeni devlet başkanı olarak yemin edecek ve Magufuli'nin geçen yıl başlayan 5 yıllık görev süresi dolana dek başkanlığı sürdürecek.

Magufuli son olarak 27 Şubat'ta kamuoyu önünde görülmüştü, ancak Başbakan Kassim Majaliwa devlet başkanının "sağlıklı olduğunu ve sıkı çalıştığını" söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir! Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir!
Beyaz Saray silahlı saldırının suçunu Trump'a attıBeyaz Saray silahlı saldırının suçunu Trump'a attı
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

En Çok Okunan Haberler

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 19 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 19 bine yaklaştı

Babacan'dan çok sert HDP açıklaması: Saygısızlıktır

Babacan'dan çok sert HDP açıklaması: Saygısızlıktır

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

Yunanistan ve Mısır arasında kritik Doğu Akdeniz görüşmesi

Yunanistan ve Mısır arasında kritik Doğu Akdeniz görüşmesi

Beyaz Saray: Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır

ABD'den tansiyonu arttıracak sözler: Rusya'dan hesabı sorulacak

Beyaz Saray Sözcüsü, Asyalı Amerikalılara yönelik artan nefret suçları nedeniyle Trump'a yüklendi

Beyaz Saray silahlı saldırının suçunu Trump'a attı

Son dakika! Hollanda genel seçimlerini Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi kazandı

Hollanda'da seçim sonuçları belli oldu

Nijerya'da Müslüman ve Hristiyanlar başörtüsü tartışması nedeniyle çatıştı

Nijerya'da Müslüman ve Hristiyanlar başörtüsü tartışması nedeniyle çatıştı

İran Havacılık Kurumu, düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili nihai raporu yayımladı

İran, düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili nihai raporu yayımladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.