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Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum limon ve zencefille iyileşti

DÜNYA HABERLERİ  | 18.05.2020 10:08 | Son Güncelleme

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'den ilginç bir açıklama geldi. Başkan'ın aktardığına göre koronavirüs testi pozitif çıkan oğlu, hastalığı limon ve zencefil kullanıp spor yaparak yendi.

Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum limon ve zencefille iyileşti

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, oğlunun, yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandıktan sonra geleneksel tedavi yöntemleriyle iyileştiğini iddia etti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Devlet Başkanı Magufuli, ülkenin Chato bölgesindeki Evangelical Lutheran Kilisesi'nde yaptığı açıklamada, oğlunun Covid-19'dan limon ve zencefil kürüyle iyileştiğini belirtti.

Magufuli, "Oğlum Covid-19'a yakalandıktan sonra kendini bir odaya kapattı ve tedavi etmeye başladı. Kaynamış bitkiler buharı, limon ve zencefil kullanıp, spor da yaparak iyileşti" dedi.

Ülkede son zamanlarda Covid-19 vakaların düştüğünü kaydeden Magufuli, yakında zamanda ülkeye tüm uçuşların başlatılacağını, okulların yeniden açılacağını ifade etti.

LABORATUVARIN BAŞINDAKİ İSİM GÖREVDEN ALINDI

Nisan ayı sonundan bu yana ülkedeki vaka sayılarını güncellemeyen ve halkla paylaşmayan Tanzanya'da, devlet başkanının testlere ilişkin eleştirileri sonrası virüs testini yapan laboratuvarın başındaki isim görevden alınmıştı.

Devlet Başkanı John Magufuli, laboratuvara gizlice insan isimleri adı altında hayvan, meyve ve yağ örnekleri gönderdiklerini ve bir keçi ve papayanın pozitif çıktığını söylemişti.

Ülkede 509 Covid-19 vakası görülürken 21 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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