HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tanzanya, Kovid-19 aşısı satın almayı planlamıyor

Tanzanya, Kovid-19 aşısı satın almayı planlamıyor

17.12.2020 11:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tanzanya, Kovid-19 aşısı satın almayı planlamıyor

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını ülkeye getirmek gibi planlarının olmadığını açıkladı.

Tanzanya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Gerald Chami, The East African gazetesine verdiği demeçte, Tanzanyalı sağlık uzmanları ve bilim adamlarının halen klinik çalışmaları sürdürerek, Kovid-19'a bitkisel çare aradığını söyledi.

Yeni üretilen aşıların fayda sağlayıp sağlamayacağından şüphe duyduklarını belirten Chami, "Herhangi bir aşıyı getirmek gibi bir planımız yok. Gerekli klinik testleri yapıp, güvenirliğini anlamadan bunları halkımıza dağıtamayız." dedi.

Chami, bitkisel ilaçların klinik deneylerini sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, Madagaskar'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği bitkisel ilacı satın alan ilk ülkelerden biriydi.

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin daha önce laboratuvara gizlice insan isimleri vererek hayvan, meyve ve yağ örnekleri gönderdiğini ve bir papaya ve keçinin sonuçlarının pozitif çıktığını söylemesi ülkede gündem olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En ünlü eşofman kimde? En ünlü eşofman kimde?
Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştıPfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

En Çok Okunan Haberler

Aşı ne zaman uygulanacak? Bakan Koca tarih verdi

Aşı ne zaman uygulanacak? Bakan Koca tarih verdi

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kaldırıldı!

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kaldırıldı!

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Sadakatsiz'de Asya'ya şok saldırı! 'Volkan Bey size...'

Sadakatsiz'de Asya'ya şok saldırı! 'Volkan Bey size...'

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

Koronayı atlattıktan sonraki en ciddi komplikasyonları açıkladı

Koronayı atlattıktan sonraki 'en ciddi komplikasyonlar'

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

Melania Trump, hasta çocuklara maske takmadan masal okudu

Melania Trump, hasta çocuklara maske takmadan masal okudu

Virüs mutasyona uğradı! Aşılar etkilenecek mi?

Virüs mutasyona uğradı! Aşılar etkilenecek mi?

Çukotka'da 30'dan fazla ayı köyü istila etti

30'dan fazla ayı köyü istila etti!

Koronavirüs neden erkeklerde daha fazla ölüme yol açıyor?

Koronavirüs neden erkeklerde daha fazla ölüme yol açıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.