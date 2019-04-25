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Tanzanya Milli Günü Ankara'da kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 21:48 | Son Güncelleme

Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondu: - "Tanzanya ve Türkiye ilişkileri, kalkınma arayışımızda birbirimizi destekleyecek karşılıklı dostluk, saygı ve iyi niyet temelleri üzerine kurulu"

Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondu, "Tanzanya ve Türkiye ilişkileri, kalkınma arayışımızda birbirimizi destekleyecek karşılıklı dostluk, saygı ve iyi niyet temelleri üzerine kurulu." dedi.

Tanzanya'nın Milli Günü dolayısıyla başkentteki otelde resepsiyon düzenlendi.

Etkinliğe Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Kiondu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, diplomatik misyon şefleri ve çok sayıda daveti katıldı.

Kiondu, yaptığı konuşmada, Tanzanya'nın birçok bakımdan zengin bir ülke olduğunu belirterek, "Tanzanya, inanılmaz derecede çeşitli bir ülke. Tanzanya, 55 milyon nüfusa, 126 farklı etnik gruba sahip ve 200 farklı yerel dil konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

Bu çeşitliğe rağmen Tanzayalıların birlik ve beraberlik duygularının güçlü olduğunu söyleyen Kiondu, son 50 yılda Tanzanya'nın istikrarlı şekilde kalkınma programları uyguladığını kaydetti.

Kiondu, önemli ekonomik reformlarla eğitim ve altyapı gibi alanlarda yüksek düzeyli yatırımlar yapıldığını ve bu sayede refah ve kalkınmayı sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

Tanzanya'nın bu kapsamda son yıllarda önemli sosyal, siyasi ve ekonomik gelişmelere tanık olduğunu belirten Kiondu, "Tanzanya ekonomisi bugün Afrika'da en hızlı büyüyen ekonomilerden birini oluşturuyor. Son 10 yıldır ülkemiz ortalama yüzde 6,7'lik bir büyümeye sahip." şeklinde konuştu.

Kiondu, Türkiye ile iş birliklerinin de Tanzanya'nın ekonomisinin gelişmesine katkı sağladığına dikkati çekerek, "Kalkınma vizyonumuza katkı sağlaması açısından Türkiye harika bir rol oynadı. Türkiye ve Tanzanya ikili ilişkileri 2017'de Ankara'da Büyükelçiliğimizin açılmasıyla zirveye yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin de giderek arttığına işaret eden Kiondu, karşılıklı yatırımların Tanzanyalılara iş imkanı sağladığını söyledi.

Kiondu, "Tanzanya ve Türkiye ilişkileri, kalkınma arayışımızda birbirimizi destekleyecek karşılıklı dostluk, saygı ve iyi niyet temelleri üzerine kurulu." ifadesini kullandı.

Etkinlikte, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Büyükelçi Kiondu, birlikte pasta kesti ve ardından Tanzanyalı dansçılar ülkelerine özgü gösteri gerçekleştirdi.

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Bekir Pakdemirli Elizabeth Kiango Kiondu Tanzanya Türkiye

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