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Tanzanya Ulusal Parklar Servisi: “Kilimanjaro Dağı’nda yangın çıktı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 23:11 | Son Güncelleme

Tanzanya Ulusal Parklar Servisi (TANAPA) tarafından yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra Kilimanjaro Dağı’nda yangın çıktığı ve yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını aktarıldı.Tanzanya Ulusal Parklar Servisi’nin (TANAPA) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Kilimanjaro Dağı’daki yangına ait bir fotoğraf paylaşılarak, “Bu öğleden sonra Kilimanjaro Dağı’nda bir yangın çıktı.

Tanzanya Ulusal Parklar Servisi (TANAPA) tarafından yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra Kilimanjaro Dağı’nda yangın çıktığı ve yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını aktarıldı.

Tanzanya Ulusal Parklar Servisi’nin (TANAPA) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Kilimanjaro Dağı’daki yangına ait bir fotoğraf paylaşılarak, “Bu öğleden sonra Kilimanjaro Dağı’nda bir yangın çıktı. Yangını kontrol altına alma çabaları devam ediyor” ifadelerine yer verildi. TANAPA yetkilisi Pascal Shelutete ise konuya ilişkin henüz fazla bilgi olmadığını aktardı.

Kilimanjaro Dağı, deniz seviyesinden yaklaşık 6 bin metre (20 bin ft) yüksekliği ile Afrika’nın en yüksek zirvesi konumunda bulunuyor. Kilimanjaro’yu yılda yaklaşık 50 bin turist ziyaret ediyor.

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