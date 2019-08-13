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Tanzanya ve Somali'de 58 bin kişiye kurban eti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 12:12 | Son Güncelleme

Avrupa Yetim Eli Derneği, İHO-EBRAR ve Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye ve Avrupa'daki hayırseverlerin kurban yardımlarını, Tanzanya ve Somali'deki 58 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı

TANZANYA /SOMALİ (AA) - Avrupa Yetim Eli Derneği, İHO-EBRAR ve Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Tanzanya ile Somali'deki 58 bin kişiye kurban eti ulaştırdı.

Tanzanya'nın Sıngıda kentinde çalışma yürüten Avrupa Yetim Eli Derneği ile Hollanda'da faaliyet gösteren Uluslararası Yardım Organizasyonu İHO-EBRAR, Türkiye ve Avrupa'dan vekalet aldıkları kurbanları dünyanın farklı bölgelerindeki 8 bin mazlum ve ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Avrupa Yetim Eli Derneği Tanzanya Koordinatörü Cahit Ataş, yaptığı açıklamada, Sıngıda şehrinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kurban etlerini muhtaçlara ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını belirten Ataş, bağışçılar sayesinde Sıngıda'ki muhtaçların yüzlerinin güldüğünü kaydetti.

Yardımların Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğe neden olduğunu ifade eden Ataş, hayırseverlere teşekkür etti.

İHO-EBRAR Tanzanya Koordinatörü Sabahattin Ugar da Türkiye ve Hollanda'daki hayırseverlerin bağışladığı kurbanları etlerini yoksullara ulaştırdıklarını dile getirdi.

- Somali

Somali'nin başkenti Mogadişu kentinde hayırseverlerin bağışladığı kurbanlıkları kesen Cansuyu Derneği, 50 bin kişiye kurban eti ulaştırdı.

Derneğin Mogadişu Koordinatörü Osman Özcan, yapılan yardımlardan dolayı hayırseverlere teşekkür ederek, "Bu bayramda Mogadişu'da bulunan 25 bin kişiye kurban eti ulaştırmayı hedeflemiştik. Türkiye'den gelen yoğun talep üzerine tekrar vekaleten kurban kesimine başlayarak 25 bin olan sayımız 50 bine çıktı. Türkiye halkının verdiği görev neticesinde bize teslim edilen emanetleri sahiplerine teslim ederek çalışmalarımızı tamamladık." diye konuştu.

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Avrupe Yetim Eli Derneği Cansuyu Derneği IHO EBRAR kurban yardım

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