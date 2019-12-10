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Tanzanya'da 5 binden fazla mahkuma af

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 13:20 | Son Güncelleme

Tanzanya'da 5 binden fazla mahkuma af

İSTANBUL (AA) - Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, ülkenin ana karasını oluşturan Tanganika'nın 58. bağımsızlık yıl dönümünde 5 binden fazla mahkumu affetti.

Magufuli, bağımsızlık töreninde yaptığı konuşmada, hafif suçlardan hüküm giyen mahkumlardan bazılarının bağımsızlık kutlamaları vesilesiyle serbest kalacağını söyledi.

Bazı kişilerin cezalarını ödeyememesi ve hakaret gibi suçlardan içerde olduğunu belirten Magufuli, ülkede 35 bin 800 mahkum olduğunu ve bunlardan yarısından fazlasının yargılanmayı beklediğini ifade etti.

1880'lerden 1919'a kadar Alman sömürgesi olan Tanzanya toprakları, Milletler Cemiyeti'nin kurulmasıyla İngilizlerin hakimiyetine geçti.

Bağımsızlık hareketlerinin alevlenmesinin ardından, 1961'de özgürlüğünü kazanan Tanganika, 1963'te İngilizlerden bağımsızlığını alan Zanzibar ile 1964'te birleşerek bugünkü Tanzanya adını aldı.

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