Tanzanya’da Feribot Faciası: En Az 127 Ölü

Tanzanya’daki Victoria Gölü’nde bir feribotun batması sonucu en az 127 kişi hayatını kaybetti. Feribotun kapasitesinin çok üzerinde yolcu taşıdığı ve kıyıya yaklaşmak üzereyken battığı belirtilirken, ölü sayısının çok daha yükselmesinden endişe ediliyor.

Tanzanya Cumhurbaşkanı John Magufuli, ölümcül deniz kazalarıyla bilinen ülkesinin halkına sakin olmaları çağrısında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hükümet yetkilileri, MV Nyerere adlı feribotun 101 kişilik kapasiteye sahip olduğunu ancak kapasitesinin çok üzerinde yolcu aldığını, sorumlular hakkında hukuki işlem başlatılacağını belirtti.

Kazanın meydana gelmesinden sonraki iki günde en az 40 kişinin kurtarıldığı ancak bu sayının artık çok fazla artmadığı belirtiliyor.

Tanzanya Kızılhaç sözcüsü Godfrida Jola Associated Press’e yaptığı açıklamada, 200’ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini, kaza sırasında feribotta kaç kişinin bulunduğunu kimsenin bilmediğini söyledi

Papa Francis ve bazı Afrikalı liderler başsağlığı mesajları yayımladı.

MV Nyerere battığı sırada Ukara ve Ukerewe adaları arasında sefer yapıyordu.

Tanzanya’da 1996 yılında da bir yolcu ve kargo feribotunun yine Victoria Gölü üzerinde çarpışması sonucu 800’ün üzerinde kişi yaşamını yitirmişti. 2011’de de Tanzanya’nın Hint Okyanusu kıyısı açıklarında yine bir feribotun batmasıyla 200’e yakın kişi can vermişti.

