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Tanzanya’da kitlesel protesto çağrısında bulunan ana muhalefet lideri Mbowe gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 12:40 | Son Güncelleme

Tanzanya’da 28 Ekim’de gerçekleştirilen Başkanlık seçimlerinin ardından ana muhalefet partisi Chadema’nın lideri Freeman Mbowe, seçimlere yönelik protesto başlatma suçlamasıyla gözaltına alındı.Tanzanya’da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerini Devlet Başkanı John Magufuli yüzde 84 oy oranıyla kazanmıştı.

Tanzanya’da 28 Ekim’de gerçekleştirilen Başkanlık seçimlerinin ardından ana muhalefet partisi Chadema’nın lideri Freeman Mbowe, seçimlere yönelik protesto başlatma suçlamasıyla gözaltına alındı.
Tanzanya’da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerini Devlet Başkanı John Magufuli yüzde 84 oy oranıyla kazanmıştı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kitlesel eylem çağrısında bulunan ana muhalefet partisi Chadema’nın lideri Freeman Mbowe ve çok sayıda parti üyesi dün Darüsselam şehrinde polis tarafından gözaltına alındı. Darüsselam Polis Amiri Lazaro Mambosasa yaptığı açıklamada, aralarında Freeman Mbowe’nin de bulunduğu birçok üst düzey parti üyesinin ve eski Askeri İnzibat Godbless Lemma’nın kitlesel protesto çağrısında bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını söyledi.
Tanzanya Polisi Operasyon ve Eğitim Müdürü Liberatus Sabas gözaltı öncesinde yaptığı açıklamada, halkı protestolara katılmaması hususunda uyararak, “Gerçekleşen protestolar yasadışıdır ve kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Sabas açıklamasına, “Muhalefetin görüşlerini iletme hususunda takip etmesi gerektiği yasal yollar var. Onların toplum düzenini bozmasına izin vermeyeceğiz” sözlerini ekledi.
Değişim ve Dürüstlük için Birlik Partisi (ACT-Wazalendo) Lideri Zitto Kabwe, seçimler hakkında, “Seçimler halkın isteklerini belirtme biçimidir. Yaşanan olay ise bir seçim değildi. Seçimler sırasında kanıtlanmış tüm usulsüzlükler, ilan edilen oylar ile halkın isteklerinin aynı olmadığı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.
Seçim sonuçlarını eleştiren Mbowe, Tanzanya’da 28 Ekimde gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde hile yapıldığını iddia ederek seçimlerin tekrarlanmasını istemişti. Seçimler hakkında eleştiriler ülkede birçok protestoya neden olmuştu. Protestolar sırasında birçok Tanzanya vatandaşı polis tarafından uygulanan şiddetten ötürü yaralanırken 9 kişi hayatını kaybetmişti. Protestoların ardından Tanzanya’nın bazı bölgelerinde halkının internet ve sosyal medya kullanması kısıtlanmıştı. Yerel halk, protestolar sırasında tutuklananların polis tarafından darp edildiğini ve tacize uğradığını iddia ediyor.

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