Tanzanya’da şarbondan 2 kişi öldü

Tanzanya’nın Moshi şehrinde şarbon hastalığı nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Tanzanya’nın Moshi şehrinde ortaya çıkan şarbon hastalığı nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişiye de şarbon hastalığı teşhisi konulduğu belirtildi. Moshi ve çevresinde görülen hastalığın şarbon mikrobu bulaşmış bir hayvanın etinin yemesi sonucu ortaya çıktığı belirtiliyor. Şarbon hastalığı bulaşan 8 kişinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan yetkililer halka dikkatli olun çağrısında bulundu.

