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Tanzanya’da sel: En az 21 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 23:58 | Son Güncelleme

Tanzanya’da yaşanan sel felaketi nedeniyle en az 21 kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi evsiz kaldı.Afrika ülkelerinden Tanzanya’nın Lindi ve Kilwa Kisiwani bölgesinde bir haftadır etkisini sürdüren sel, büyük hasara neden oldu.

Tanzanya’da yaşanan sel felaketi nedeniyle en az 21 kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi evsiz kaldı.

Afrika ülkelerinden Tanzanya’nın Lindi ve Kilwa Kisiwani bölgesinde bir haftadır etkisini sürdüren sel, büyük hasara neden oldu. Yaşanan şiddetli sel nedeniyle en az 21 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda köyün harap olması nedeniyle 15 binden fazla kişi evsiz kaldı. Tanzanya ordusu, helikopterler ve uçaklarla sellerden etkilenen insanları bölgelerin dışına çıkarmaya çalıştığını ifade etti.

Geçen yıl yağışların getirdiği seller nedeniyle köyler ve çiftlikler büyük zarar görmüştü. Evleri yutan çamur, en az 265 kişinin ölümüne neden olmuştu.

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