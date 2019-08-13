HABER

Tanzanya'da yaptırdıkları çeşmeye şehit anne- oğlun adını verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 12:21 | Son Güncelleme

 KONYALI yardımsever 4 arkadaş, Kurban Bayramı'nda Tanzanya'ya giderek yaptırdıkları çeşmenin açılışını yaptı.

Tanzanya'da yaptırdıkları çeşmeye şehit anne- oğlun adını verdiler

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYALI yardımsever 4 arkadaş, Kurban Bayramı'nda Tanzanya'ya giderek yaptırdıkları çeşmenin açılışını yaptı. Çeşmeye Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçen yıl üs bölgesindeki astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönerken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya (25) ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa'nın ismi verildi.
3 yıldır çeşitli ülkelere gidip oradaki çoçuklara gıda ve kıyafet yardımında bulunan, çeşme açılışları yapan insanı yardım gönüllüleri ve İyilik Pusulası Derneği yöneticileri Hasan İyibildiren, İbrahim Karadağ, Abdullah Emre Deniz, Ahmed Göğüş Kurban Bayramı öncesi Konya'dan yola çıkarak Tanzanya'nın Mafya Adası'na gitti. Buradaki çocuklara kıyafet dağıtan 4 gönüllü, çocuklarla oyun oynayarak onlarını yüzlerini güldürdü. Çeşme açılışı da yapan yardımsever 4 kişi, çeşmenin adına Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçen yıl üs bölgesindeki astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönerken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya (25) ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa'nın ismini verdi.
Dernek yöneticilerinden Hasan İyibildiren, "İyilik Pusulası Derneği olarak şehitlerimizin adını yaşatmak ve bir yudum suya hasret kalan Müslüman kardeşlerimizi sevindirmek için yönümüzü daima iyiliğe çevirdik" dedi.

FOTOĞRAFLI

Tanzanya'da yaptırdıkları çeşmeye şehit anne- oğlun adını verdilerTanzanya'da yaptırdıkları çeşmeye şehit anne- oğlun adını verdilerTanzanya'da yaptırdıkları çeşmeye şehit anne- oğlun adını verdilerTanzanya'da yaptırdıkları çeşmeye şehit anne- oğlun adını verdiler

Kylie Jenner'dan doğum günü pozlarıKylie Jenner'dan doğum günü pozları
Van esnafının yüzü güldüVan esnafının yüzü güldü
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 40'ı tamamlandıRize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 40'ı tamamlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

İlçeye girişler kapatıldı

İlçeye girişler kapatıldı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'daki yangın 16 saatte kontrol altına alındı

Kontrol altına alınması 16 saat sürdü

Marmara Adası'ndaki yangının boyutu sabah ortaya çıktı

Marmara Adası'ndaki yangının boyutu sabah ortaya çıktı

Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili son dakika gelişmesi!

Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili flaş gelişme!

İstanbul trafiğinde korkutan anlar! Yarış pistine çevirdiler

Trafikte korkutan anlar! Böyle gitti...

Erzincan'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Örgüte Erzincan'da darbe

'İtfaiye ekiplerine silahlı saldırı' ihbarı bir ili ayağa kaldırdı

Bir ili ayağa kaldıran olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.