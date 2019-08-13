Tanzanya'da yaptırdıkları çeşmeye şehit anne- oğlun adını verdiler

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYALI yardımsever 4 arkadaş, Kurban Bayramı'nda Tanzanya'ya giderek yaptırdıkları çeşmenin açılışını yaptı. Çeşmeye Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçen yıl üs bölgesindeki astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönerken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya (25) ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa'nın ismi verildi.

3 yıldır çeşitli ülkelere gidip oradaki çoçuklara gıda ve kıyafet yardımında bulunan, çeşme açılışları yapan insanı yardım gönüllüleri ve İyilik Pusulası Derneği yöneticileri Hasan İyibildiren, İbrahim Karadağ, Abdullah Emre Deniz, Ahmed Göğüş Kurban Bayramı öncesi Konya'dan yola çıkarak Tanzanya'nın Mafya Adası'na gitti. Buradaki çocuklara kıyafet dağıtan 4 gönüllü, çocuklarla oyun oynayarak onlarını yüzlerini güldürdü. Çeşme açılışı da yapan yardımsever 4 kişi, çeşmenin adına Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçen yıl üs bölgesindeki astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönerken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya (25) ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa'nın ismini verdi.

Dernek yöneticilerinden Hasan İyibildiren, "İyilik Pusulası Derneği olarak şehitlerimizin adını yaşatmak ve bir yudum suya hasret kalan Müslüman kardeşlerimizi sevindirmek için yönümüzü daima iyiliğe çevirdik" dedi.