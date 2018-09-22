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Tanzanya’daki feribot kazasında ölü sayısı 196’ya çıktı

22.09.2018 16:37 | Son Güncelleme

Victoria Gölü’nde bir feribotun alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 196’ya yükseldi.

Feribotun batış nedeni ilk incelemelere göre aşırı doluluk.Afrika’nın en büyük gölü olan Victoria Gölü'nde bir feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 196'ya yükseldi.

Tanzanya Ulaştırma Bakanı Isack Kamwelwe, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, batan gemide hala daha fazla cansız beden bulunduğuna dair göstergeler olduğunu söyledi. Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulunan Kamwelwe, bir kişinin canlı kurtarıldığını ancak durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Tanzanya hükümetinin temsilcisi John Kijazi, yapılan ilk incelemelerin kazaya aşırı doluluğun yol açtığına işaret ettiğini belirtti.

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin sorumluların tutuklanması talimatı verdiği belirtildi. Ülkede dört günlük yas ilan eden Magufuli, "Bu olay milletimiz için büyük bir felakettir” dedi.

"MV Nyerere" adını taşıyan feribot Perşembe günü gölün güneyindeki Bugolora ile Ukara adaları arasında yol alırken alabora olmuştu. Feribotta yolcular dışında mısır ve çimento gibi ürünlerin de nakliye amaçlı taşındığı belirtilmişti.

101 kişilik kapasitesi olduğu belirtilen feribotun tam olarak kaç kişi taşıdığı henüz bilinmiyor.

Victoria Gölü'nde daha önce de çok sayıda feribot batmıştı. 1996 yılında bir feribotun batması sonucu bin kişi yaşamını yitirmişti. Söz konusu feribotun kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı ortaya çıkmıştı. 68 bin kilometrekare büyüklüğündeki Victoria Gölü yeryüzünün en büyük göllerinden biri. Victoria Gölü Tanzanya, Kenya ve Uganda sınırları içinde bulunuyor.

AP,dpa/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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