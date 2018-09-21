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Tanzanya'daki feribot kazasında ölü sayısı artıyor

21.09.2018 12:24 | Son Güncelleme

Tanzanya’daki Afrika’nın en büyük gölü Victoria’da bir feribotun batması sonucu en az 86 kişi yaşamını yitirdi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.Tanzanya'daki Victoria Gölü'nde batan feribotta ölenlerin sayısının 44'ten 86'ya çıktığı açıklandı. Mwanza Bölgesi hükümet yetkilisi John Mongella, Tanzanya devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, batan feribottaki yolcuların aranması çalışmalarına bu sabah itibarıyla devam edildiğini ve gölden çok sayıda ceset çıkarıldığını kaydetti. Dünden bu yana kurtarılan yolcuların sayısı 100 olarak açıklandı.

"MV Nyerere" adlı feribot dün gölün güneyindeki Bugolora ile Ukara adaları arasında seyahat ederken batmıştı. Feribot battığı sırada içinde kaç kişinin bulunduğu konusunda çelişkili bilgiler mevcut. Alman Haber Ajansı (dpa) feribotta 300'den fazla, Fransız Haber Ajansı (AFP) ise yüzden fazla yolcunun olduğunu duyurdu. Feribotta yolcular dışında mısır ve çimento gibi ürünlerin de nakliye amaçlı taşındığı belirtildi. Feribotun batma nedeni henüz bilinmiyor. Ancak bölgede feribotların kapasitelerinin üzerinde yolcu taşıdığı biliniyor.

Victoria Gölü'nde daha önce de çok sayıda feribot batmıştı. 1996 yılında bir feribotun batması sonucu bin kişi yaşamını yitirmişti. Söz konusu feribotun kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı ortaya çıkmıştı. 68 bin kilometrekare büyüklüğündeki Victoria Gölü yeryüzünün en büyük göllerinden biri. Victoria Gölü Tanzanya, Kenya ve Uganda sınırları içinde bulunuyor.

dpa,AFP/HT,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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