HABER

Tanzim çadırında bir milletvekili

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 09:33 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, 31 Mart’da önemli bir süreç olduğunu belirterek, güçlenerek yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, 31 Mart’da önemli bir süreç olduğunu belirterek, güçlenerek yollarına devam etmek istediklerini söyledi. Seçim çalışmaları kapsamında ev ev, esnaf esnaf dolaşan Gözgeç, Demirtaş’taki tanzim çadırında bez çanta dağıttı vatandaşlarla sohbet etti.
AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, seçim çalışmaları kapsamında Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin, Osmangazi Bölge Meclis Üyesi Adayi Osman Salım ve partililerle birlikte Osmangazi ilçesi Demirtaş Bölgesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Gözgeç, ilk olarak esnaf ziyareti yaparak "hayırlı işler" dileğinde bulundu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın seçim çalışmaları hakkında vatandaşa bilgi veren Gözgeç, esnaftan destek istedi.

Tanzim çadırında bez poşet dağıttı
Gözgeç, Demirtaş Bölgesi’nde gezdiği sırada meydanda bulunan tanzim satış noktasına da uğradı. Çalışanlara ‘kolay gelsin’ dileğinde bulunan Gözgeç vatandaşların isteklerini dinledi. Gözgeç, tanzim satış noktasındaki vatandaşlara bez çanta dağıttı. Vatandaşlar çevreci çantalardan dolayı teşekkür dileklerini iletirken, tanzim satışlarından dolayı çok memnun olduklarını söyledi.
Yerel seçimlerin Türkiye’nin bekasını ilgilendirdiğini ifade eden Gözgeç, “Ülke olarak yolumuza hep güçlenerek ve ilerleyerek devam ettik. Sağlık alanından, eğitim alanına kadar önemli mesafeler kat ettik. Şimdi önümüzde bir süreç var. Biz aynı tempoyla yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu seçimlerden sizlerin desteğiyle, çok güçlü şekilde çıkarak önümüze daha güçlü bakacağız. Önümüzde 4 yıl var. Daha hızlı kararlar alıp, sorunları hep birlikte çözeceğiz” diye konuştu.

“Karşımızda birbirine benzemeyen gizli ittifaklar kurulmuş birliktelikler var”
“MHP ile Cumhur İttifakı kurduk” diyen Gözgeç, “İki parti de ülkenin milli birlik ve beraberliğini düşünüyor. Karşımızda birbirine benzemeyen gizli ittifaklar kurulmuş. Karanlık birliktelikler var. En önemlisi bazı yerlerde terör örgütünün sözcülüğünü yapan, onlarla aralarına mesafe koyamayan partilerle bir araya gelen partiler var. Terörle arasına mesafe koyamayan partileri desteklemenin bu ülkeye bir faydası olmaz” şeklinde konuştu.

Tanzim çadırında bir milletvekili

Tanzim çadırında bir milletvekili

Tanzim çadırında bir milletvekili

Tanzim çadırında bir milletvekili

Tanzim çadırında bir milletvekili

Tanzim çadırında bir milletvekili

Tanzim çadırında bir milletvekili

Tanzim çadırında bir milletvekili

Tanzim çadırında bir milletvekili

Tanzim çadırında bir milletvekili

Tanzim çadırında bir milletvekili

Tanzim çadırında bir milletvekili

Tanzim çadırında bir milletvekili

Tanzim çadırında bir milletvekili

Tanzim çadırında bir milletvekili

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Trump tüm sırlarını ortaya döktü! Her şeyi bir bir anlattı!

Trump tüm sırlarını ortaya döktü! Her şeyi bir bir anlattı!

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Son dakika: Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında anket açıklaması: Ciddi manada manipülasyon var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Soylu: 4.5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü bizim burnumuzdan getirirler

Soylu: CHP'lilere neredeyse yalvardık tek tek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl gömdüysek yine gömeriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.