Tanzim noktaları gerçekten ucuz mu? İşte tanzim satış yerleri fiyatlarıyla, market kıyaslaması

Şimdi akıllarda tek bir soru var! Tanzim noktaları ne kadar ucuz?

Biz de bu soruya yanıt olarak büyük bir market zincirinin fiyatlarıyla, tanzim noktası satış fiyatlarını kıyasladık.

Buyrun birlikte inceleyelim...

Bu fotoğraf geçtiğimiz gün Gaziosmanpaşa tanzim satış noktasından çekildi. Fotoğrafta da görüldüğü gibi fiyatlar,

Domates 4 TL

Salatalık 4 TL

Biber 6 TL

Elma 2,50 TL

Portakal 2 TL

Soğan 3 TL

Patates 3 TL şeklinde.

Peki markette ne kadar?

Domates, tanzim satış noktasıyla aynı fiyatta. Şunu da belirtelim söz konusu markette birden fazla domates çeşidi vardı. Biz uygun olanı seçtik.

Salatalık da aynı fiyat

Biber için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Burada da fiyat aynı.

Elmada 50 kuruşluk bir fiyat farkı söz konusu. Tanzim satışta elmanın fiyatı daha uygun.

Portakalda ciddi bir fiyat farkı var. Tanzim noktasında 2 TL olan portakal, markette 3,95 nerdeyse 2 katı fiyatına satılıyor.

Soğanda da birden fazla çeşit vardı ve yine en uygun olanı seçtik. Soğan tanzim noktasında 3 TL iken markette 2 TL'ye satılmakta.

Soğandaki fiyat farkı aynı şekilde patates için de geçerli. Tanzim satış noktasında 3 TL olan patates, markette 2 TL'ye satılıyor.



