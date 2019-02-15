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Tanzim noktaları gerçekten ucuz mu? İşte tanzim satış yerleri fiyatlarıyla, market kıyaslaması

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 15.02.2019 15:05 | Son Güncelleme

Son günlerde ülkenin en çok konuşulan konularından biri tanzim satış noktaları. Pazar fiyatlarının yükselmesiyle birlikte halkın alım gücü bir hayli azaldı. Devletimiz de buna çözüm olarak ilçe merkezlerine tanzim noktaları kurarak sebze- meyveyi daha uyguna almamıza olanak sağladı.

Tanzim noktaları gerçekten ucuz mu? İşte tanzim satış yerleri fiyatlarıyla, market kıyaslaması

Şimdi akıllarda tek bir soru var! Tanzim noktaları ne kadar ucuz?

Biz de bu soruya yanıt olarak büyük bir market zincirinin fiyatlarıyla, tanzim noktası satış fiyatlarını kıyasladık.

Buyrun birlikte inceleyelim...

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Bu fotoğraf geçtiğimiz gün Gaziosmanpaşa tanzim satış noktasından çekildi. Fotoğrafta da görüldüğü gibi fiyatlar,

Domates 4 TL
Salatalık 4 TL
Biber 6 TL
Elma 2,50 TL
Portakal 2 TL
Soğan 3 TL
Patates 3 TL şeklinde.

Peki markette ne kadar?

domates 1

Domates, tanzim satış noktasıyla aynı fiyatta. Şunu da belirtelim söz konusu markette birden fazla domates çeşidi vardı. Biz uygun olanı seçtik.

hıyar

Salatalık da aynı fiyat

biber

Biber için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Burada da fiyat aynı.

domates 1

Elmada 50 kuruşluk bir fiyat farkı söz konusu. Tanzim satışta elmanın fiyatı daha uygun.

portakal

Portakalda ciddi bir fiyat farkı var. Tanzim noktasında 2 TL olan portakal, markette 3,95 nerdeyse 2 katı fiyatına satılıyor.

soğan

Soğanda da birden fazla çeşit vardı ve yine en uygun olanı seçtik. Soğan tanzim noktasında 3 TL iken markette 2 TL'ye satılmakta.

patates

Soğandaki fiyat farkı aynı şekilde patates için de geçerli. Tanzim satış noktasında 3 TL olan patates, markette 2 TL'ye satılıyor.


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Anahtar Kelimeler:
tanzim satış fiyatı market satış fiyatı kıyaslama

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
devlet amacı ürün satmak değil aşırı yükselen fiyatı dengelemek fiyatlar düşürüyorsa iş amacına ulaşmıştır...
nasılda güzel anlatmışsınız ballandıra ballandıra tanzim satış sizi kazıklıyor demeye getiriyorsunuz bu kadar analiz kabiliyetiniz var madem tanzim satıştan önceki fiyatı da bir yazsaydınız aynı sözde marketin ????
Nerede o market ? Kesin tanzim satışın olduğu yerdedir. Gelin birde Erzurum'a bakın meşhur zincir marketlerde bile soğan 6,70 - patates 4,45 diğerlerini yazmaya gerek yok bile, anladınız artık...Bunlara Allah merhamet versin illa sopayı gösterecen ki uslansınlar.
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