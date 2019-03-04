Tanzim satış noktalarında pirinç satışları başladı

Tanzim Satış Noktalarında 4 Mart tarihinden itibaren pirinç satışları başladı.

Tanzim Satış Noktalarında, 4 Mart tarihinden itibaren pirinç satışları başladı. Tezgahlarda, meyve ve sebzenin yanı sıra artık bakliyatlar da yer alıyor. Nohut satışlarının başlamasının ardından, bugünden itibaren vatandaşlara pirinç satışı da yapılmaya başlandı.

Tanzim satış noktalarında, bugüne kadar satılan meyve, sebze ve bakliyat, yaklaşık 2 bin 500 tona yaklaştı.

Tezgahlarda, pirinç satıldığını öğrenen vatandaşlar, tanzim satış noktalarına akın etti.

Vatandaşlar, satışlardan memnun olduklarını belirterek, "Çok memnunuz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Uzak noktalardan ürün almak için tanzim noktalarına geldiklerini belirten vatandaşlar, "Biz, Çubuk’tan geliyoruz. Her yere açılsın bence, çok memnunuz fiyatlardan" ifadelerini kullandı.

