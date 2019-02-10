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Tanzim satış noktası Aksaray Meydanı'nda açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 16:09 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için hayata geçirlen tanzim satış noktası Aksaray Meydanı’nda açıldı.

Tanzim satış noktası Aksaray Meydanı'nda açıldı

İSTANBUL,(DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için hayata geçirlen tanzim satış noktası Aksaray Meydanı’nda açıldı.

Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 50 ayrı noktada hizmet verecek olan üreticiden tüketiciye doğrudan sebze satış noktası Fatih'te Aksaray Meydanı’nda hayata geçirildi. Sebze ve meyva satışına yarın başlanacağı öğrenildi.

“TARLADAN TOPLANAN ÜRÜNÜN FİYATI İSTANBUL’DAKİ VATANDAŞLARIMIZA YANSITILACAK”

Tanzim satış noktasına ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, "Enflasyonla Topyekün Mücadele adına Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz İstanbul’un 50 noktasında büyük çadırlarda vatandaşlarımıza sebze noktasında satışlarımızı gerçekleştireceğiz. Bizler bunları gerçekleştirirken tarladan toplanan ürünün fiyatı aynen İstanbul’daki vatandaşlarımıza yansıtılması adına çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"ÜRÜNLERİN KALİTESİNE DE DİKKAT EDECEĞİZ"

Vatandaşların rahatını ve konforunu artırabilmek için bu çalışmayı hayata geçirdiklerini dile getiren Baraçlı, "Bizler tüm gıda tarım dairemiz aktif bir şekilde bu 50 noktada çalışmalarımız devam edecek. Tüm ekip arkadaşlarımız satışları burada gerçekleştirecek. Aynı zamanda ürünün kalitesine de son derece dikkat edeceğiz. Onların marketlerde aldığı ürün kalitesine kaliteli ürünler sunarak vatandaşlarımızın temiz, leziz ürünler almalarını sağlayacağız. Son satış fiyatlarının daha alt seviyelere çekilebilmesi vatandaşımızın daha konforunu ve rahatını arttırabilmek adına bizler bu çalışmayı Tarım ve Orman Bakanlığımızla beraber başlatmış olduk. Onların bize vermiş olduğu direktiflerle de 50 noktada bu satışları gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Tanzim satış noktalarında, üreticiden tüketiciye domates, biber, patlıcan, salatalık, ıspanak, soğan ve patates satılacak. Ayrıca tüm araçlarda BELTUR yeterli eleman görevlendirecek.

Vatandaşlar uygulamadan memnun olduğunu dile getirdi.

Tanzim satış noktası Aksaray Meydanı'nda açıldıTanzim satış noktası Aksaray Meydanı'nda açıldı

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