TANZİM SATIŞ NOKTASI AKSARAY MEYDANI'NDA AÇILDI

İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için hayata geçirilen tanzim satış noktası Aksaray Meydanı'nda açıldı.

Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 50 ayrı noktada hizmet verecek olan üreticiden tüketiciye doğrudan sebze satış noktası Fatih'te Aksaray Meydanı'nda hayata geçirildi. Sebze ve meyva satışına yarın başlanacağı öğrenildi.

“TARLADAN TOPLANAN ÜRÜNÜN FİYATI İSTANBUL'DAKİ VATANDAŞLARIMIZA YANSITILACAK"

Tanzim satış noktasına ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, "Enflasyonla Topyekün Mücadele adına Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz İstanbul'un 50 noktasında büyük çadırlarda vatandaşlarımıza sebze noktasında satışlarımızı gerçekleştireceğiz. Bizler bunları gerçekleştirirken tarladan toplanan ürünün fiyatı aynen İstanbul'daki vatandaşlarımıza yansıtılması adına çalışmalarımız devam ediyor" dedi.