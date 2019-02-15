Tanzim Satış Tüketiciyi Sevindirdi mi?

İstanbul’da kurulan tanzim satış noktalarında alışveriş yapanlar, düşük fiyatlardan memnun, ama esnafın da mağdur olmaktan kurtulabileceği adımlar atılmasını istiyor. Ancak seçimlerden sonra fiyatların yükseleceğini düşünenler de var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki gün önce Türkiye Esnaf Buluşması’nda sebze-meyve fiyatlarındaki artış nedeniyle hayata geçirilen tanzim satış uygulaması hakkında yaptığı konuşmada tanzim satışlarının kapsamının genişletileceğini açıklamıştı. Erdoğan, “Dert sadece elma, armut, patates, soğan, domates, sivri biber değil bunun yanında temizlik ürünlerinden tutunuz diğer birçok kaleme kadar ucuz ürünü halkımıza satabilmek arzusundayız. Bunu sağlamamız lazım” diye konuşmuştu. Peki Erdoğan’ın meyve, bakliyat ve temizlik ürünlerinin tanzim satış uygulamasına dahil edileceği açıklamalarına halk nasıl tepki verdi? İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki tanzim satış noktasında sebze alışverişi yapan vatandaşlar VOA Türkçe’ye konuyla ilgili görüşlerini aktardı.

Ev hanımı Mehtap Yakut, marketlerde sebze-meyve ve diğer ürünlerinin fiyatlarının çok arttığını bu yüzden sebze alışverişini tanzim satış noktasından yapmaya başladığını söyledi. Tanzim satışlara temizlik ürünü ve bakliyatın eklenmesi halinde alışveriş için bu noktaları tercih edeceğini ifade etti. Serbest meslek sahibi Demet Odabaş, sebze-meyve, bakliyat ve temizlik ürünlerinin marketlerde fiyatının düşürülmesi için adımlar atılmasının daha yerinde bir hamle olacağını bu şekilde hem esnafın hem de vatandaşın daha mutlu olacağını belirtti. Ev hanımı Gülay Uslanmaz, tanzim satış uygulamasının kapsamının genişletilmesinden memnun olacağını söyledi. Öğrenci Seda Dever, market ve pazarlarda sebze-meyve fiyatlarının hala çok yüksek olduğunu, tanzim satış noktalarında fiyatların daha düşük olduğunu söyledi. Dever, temizlik ürünlerinin de tanzim satışlarla yapılması halinde buralardan almayı tercih edeceğini belirtti. Emekli Gülizar Salihoğlu, fiyatların uzun vadede düşeceğine inanmadığını, seçim sonrası fiyatların yine yükseleceğini düşündüğünü aktardı.