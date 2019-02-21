"Tanzim satışlarla ilgili büyük memnuniyet olduğu görülüyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye'de tanzim satışlarla ilgili çok büyük bir memnuniyet olduğunu belirtti.

Ünal, Kahramanmaraş'ta Kıbrıs Meydanı'nda esnaf ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların sorun ve taleplerini siyasetin çözeceğini söyledi.

AK Parti'nin 17 yıldan bu yana bu ülkede yaptığı en önemli şeyin sorun ve sıkıntıları çözmek olduğunu ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin çok yüksek sorun çözme kapasitesi var. Vatandaşlarımızı dinledik, taleplerini aldık. Bugün 5 saatte 600'ün üzerinde vatandaşımızı dinledik. Vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde tanzim talebi var. Şimdi bu CHP 'domates, biber, patlıcan' diye ortalıkta geziyorlar. Vatandaşımızın küçük sorun büyük sorun demeksizin AK Parti hepsiyle ilgilenmek durumunda. Türkiye'de tanzim satışlarla ilgili çok büyük bir memnuniyet olduğu görülüyor. Kahramanmaraş'taki vatandaşımız da 'Burada ne zaman tanzim satışı açıyorsunuz? Sebze, meyve fiyatlarıyla ilgili biz ne zaman daha ucuz ürüne kavuşacağız?' Bunu soruyorlar, bunları dinledik."