Tapınaktan 147 tane kurtarıldı, 86'sı öldü!

Ancak 147 kaplandan sadece 61'i hayatta kalabildi. Taylandlı yetkililer hayvanların gençlik hastalığı virüsünden (CDV) öldüklerini söyledi. Birçok hayvanın solunum güçlü çektiği ve iştahsızlık sorunu olduğu belirtildi.

Tapınaktaki rahipler, hayvan kaçakçılığı yaptıkları ve kaplanları yasa dışı olarak çiftleştirdikleri iddialarını reddetti.

Yetkililer, hayvanların ölümünde aynı soydan çiftleştirmeden kaynaklanan genetik sorunların rolü olduğunu da belirtti. Ancak hayvan koruma örgütleri, kaplanların kurtarıldıktan sonra götürüldükleri barınaklardaki koşulların iyi olmadığını öne sürdü.

Taylandlı yetkililer, Kaplan Tapınağı olarak bilinen Bangkok'un batısındaki Wat Pha Luang Ta Bua'dan getirilen kaplanlardan 86'sının, yaşam alanlarının değiştirilmesinden kaynaklanan strese bağlı olarak zayıf düştüklerini ve bir virüs nedeniyle öldüklerini söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan tapınak sorumlusu Athithat Srimanee, hayvanların aynı soydan çiftleştirme nedeniyle öldüğü suçlamasını reddetti. Ayhithat, hükümetin sorumluluğu kendilerine yüklemeye çalıştığını öne sürdü.

BBC'ye konuşan Tayland Doğal Yaşam Dostları Vakfı'nın (WFFT) kurucusu Edwin Wiek ise kaplanların sıkışık kafeslerde tutulduğunu, bunun virüsün yayılmasını hızlandırdığını söyledi.

Wiek, gençlik hastalığının, doğru beslenme, içme suyuna erişim ve hayvanlara dolaşabilecekleri yeterince büyük bir alan sağlanması koşuluyla tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ancak bütçe yetersizliği nedeniyle bunun başarılamadığını belirtti.

Wiek, "Kim aynı anda bu kadar çok sayıda kaplana bakabilir? Hükümet dışarıdan yardım istemeliydi. Ama bunun yerine her şeyi kendileri yapmaya çalıştı" dedi.

BUZDOLABINDA 40 YAVRU KAPLAN CESEDİ

Kanchanaburi'daki Kaplan Tapınağı, kaplanları görmek isteyen ziyaretçilerden 16 dolar tutarında ücret talep ediyordu. Ziyaretçiler, burada birlikte fotoğraf çektirdikleri hayvanları biberonla besleyebiliyordu.