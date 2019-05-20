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Tapu dairesinden çıkan vatandaşlara kapkaç yapan çete çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 16:32 | Son Güncelleme

Beylikdüzü ve Avcılar’da tapu dairesinden çıkan vatandaşları takip edip ellerindeki paraları çalan çete polis ekipleri tarafından çökertildi.

Beylikdüzü ve Avcılar’da tapu dairesinden çıkan vatandaşları takip edip ellerindeki paraları çalan çete polis ekipleri tarafından çökertildi. Lüks rezidansta yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, kapkaç anları kameralara yansıdı.
İstanbul Avcılar ve Beylikdüzü’nde geçtiğimiz yıl Ağustos ayında kapkaç çetesi, tapu ve kadastrodan çıkan Z.K. isimli vatandaşı takip etmeye başladı. Bir süre sonra evine gelen adam araçtan inip evine gireceği esnada kapkaççının hedefi oldu. Adamın arkasından yaklaşarak 40 bin lirayı çalan maskeli şahıs ardından kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden kaçtı.

Kapkaççının arkasından ateş açtı
Beylikdüzü’nde geçtiğimiz Mart ayında yaşanan diğer olayda ise tapu dairesinden çıkan A.V.T. isimli vatandaşı takibe alan şüpheliler, aracından indiği yaşlı adamın elindeki para dolu çantayı alıp kaçtı. İçerisinde bulunan 45 bin lira ile kaçan şüpheli kendisini bekleyen araca binip olay yerinden uzaklaştı. A.V.T. araca ateş etti ancak kaçmalarına engel olamadı.

Araçta yakalanan şahıslar uyuşturucudan tutuklandı
Olayların ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler çalışmalarına devam ettiği esnada Avcılar’daki olayın gerçekleştirildiği otomobil, Ocak ayında polis kontrolünden kaçmaya çalışırken ateş edilerek yakalandı. Araçta sahte plakalar ve kapkaç olayında kullanılan elbiseler ele geçirildi. Araçta yakalanan iki şahıs uyuşturucu ticaretinden tutuklandı. Çalışmalara devam eden polis, şüpheliler Muhammed T. ve Servet K. ve Mahmut Z.’ yi yakalamak için önceki gün operasyon düzenledi. Muhammed T., Beylikdüzü’nde lüks rezidansta yakalanırken iki kişide Esenyurt’ta gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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