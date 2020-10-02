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Tapu Müdürlüğünde kavga kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 09:24 | Son Güncelleme

Aldığı evin devir işlemleri için Esenyurt Tapu Müdürlüğü’ne gelen bir kişi, iddiaya göre görevli memur ile tartıştı.

Aldığı evin devir işlemleri için Esenyurt Tapu Müdürlüğü’ne gelen bir kişi, iddiaya göre görevli memur ile tartıştı. Çıkan tartışma sonrası sinirlenen vatandaş, odanın camlarını tekmeledi. O anlar kameralara yansıdı.
Olay, 23 Eylül saat 15:00 sıralarında Esenyurt Tapu Müdürlüğünde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş aldığı evin devir işlemleri için gittiği Tapu Müdürlüğünde yaklaşık 2 saat sıra bekledi. İşlemlerin yavaş ilerlemesinden rahatsız olan vatandaş, tepkisini dile getirmek için görevli memur İ.B. odasına gitti. Burada yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kendisine hakaret edildiğini söyleyen İ.B., odanın camlarını tekmeledi. Yaşanan arbedede ise sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Olay ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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