Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi komisyonda

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, tapu satışlarında yaşanan alıcı ve satıcının aynı yerde bulunması sorununu ortadan kaldıracaklarını belirterek, alıcı ve satıcının bulundukları bölgelerdeki tapu müdürlüklerine gidip taleplerini iletmeleriyle satış işleminin başlayacağını, müracaat ettikleri müdürlüklerde imza atarak tapu işlemini neticelendireceklerini söyledi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve bazı AK Parti'li milletvekillerinin Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonundaki görüşmeleri devam ediyor.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, teklifte bir kısım konularda iyileştirmeler yapılmaya çalışıldığını ancak bu iyileştirmelerin bir kısmının eksik olduğunu, sorunları çözmeyeceğini savundu.

HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, torba şeklinde düzenlenen teklifte, vatandaşın bürokratik işlerini azaltan maddeler olsa da bunların arkasında gizlenmiş, kent, doğa yağmasını daha da kolaylaştıran ve bunu pazarlayan bir stratejinin izlendiğini öne sürdü.