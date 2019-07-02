Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, "Hastane ve bankalarda uygulanan el okuma sisteminin tapu müdürlüklerinde uygulanması lazım. Bu yöntemle sahte tapu satışların önüne geçebiliriz." dedi.

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde gruplar adına milletvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, düzenlemenin yeteri kadar tartışılmadığını, geçmişte yapılan düzenlemelerden birtakım çevrelerin faydalandığını, yeni teklifin de 'acaba birilerine rant mı dağıtılıcak?' sorusunu akla getirdiğini öne sürdü.

Türkkan, "Doğu Türkistan" meselesine de değinerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin'de temaslarını sürdürdüğünü ve kamplarda yaşayan yaklaşık 1 milyon Türk'ün hassasiyetinin göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

MHP Grubu adına söz alan Mersin Milletvekili Baki Şimşek, teklifle mülkiyet hakları çerçevesinde vatandaşların yaşadığı sıkıntıların giderilmesinin amaçlandığını vurguladı. Şimşek sahte tapu satışlarına karşı alınacak önlemlere değinerek, "Hastanelerdeki el okuma sisteminin tapu müdürlüklerinde uygulanması lazım. Yapılan hataların önlenmesinde çok etkili bir yöntem olacak. Bu yöntemle sahte satışların önüne geçebiliriz." diye konuştu.