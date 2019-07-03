HABER

Tapu ve İmar kanunlarında değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2019 20:18 | Son Güncelleme

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek: - "Teklif, düzenleme ortaklık payının yüzde 45'e çıkarılması, kamu hizmetlerinin daha yerinde, verimli ve daha iyi bir şekilde verilebilmesinin yolunu açma amaçlıdır"

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Tapu ve İmar kanunlarında değişiklik teklifinin amacının, düzenleme ortaklık payının yüzde 45'e çıkarılması, kamu hizmetlerinin daha yerinde, verimli ve daha iyi bir şekilde verilebilmesi olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerinde milletvekilleri değerlendirmede bulundu.

İYİ Parti adına söz alan İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, teklifin sağlıklı bir istişare sürecinden geçmediğini savundu. Teklifin komisyon görüşmelerini de eleştiren Nuhoğlu, acele edildiğini, metnin cümlesine, noktasına, virgülüne dahi dokundurulmadığını söyledi. Nuhoğlu, "Biz teklifin tümüne karşı olmadığımızı belirttik. Getirilen teklifle yapılması gereken bazı değişikliklerin makul olduğunu söyledik." dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, söz konusu teklifi, genel olarak olumlu değerledirdiklerini belirtti. Kanun teklifiyle farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunan tarafların tapu ve kadastro işlemlerini, bulundukları yerlerdeki görevliler huzurunda yapabilmelerine olanak sağlandığını aktaran Ersoy, "Böylece yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tapu işlemleri hızlandırılmış ve vatandaşlarımıza kolaylık sağlanmış olacaktır." diye konuştu.

Ersoy, teklifle tapu işlemlerinde fotoğraf yapıştırma zorunluluğunun kaldırıldığını, kırtasiyeciliğin ve bürokrasinin azaltılmasının amaçlandığını kaydetti.

HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, teklifin yeterince tartışılmadan TBMM Genel Kuruluna getirilmesini eleştirdi. Konunun doğrudan tarafı olan yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınmadığını ifade eden Gaydalı, düzenlemenin acele bir şekilde kanunlaştırılmak istendiğini öne sürdü.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, teklifle toplam 8 kanunun 17 maddesinde değişiklik yapılacağını, 9 madde ekleneceğini, 2 maddenin de yürürlükten kaldırılacağını dile getirerek, teklifin bu haliyle bir torba kanun olduğunu savundu.

Kanun teklifinin bu haliyle yasalaşması halinde en fazla bir yıl sonra tekrar bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulacağını ifade eden Baltacı, "Bu kanun kentleşme sorunuyla ilgili hiçbir sorunumuzu çözmediği gibi daha karmaşık hale getirdiği açıktır. Bu kanun aceleyle hazırlanmıştır. Teklifin içerisinde kentlere dönük bütüncül bir yaklaşım yoktur. Kentlerimiz söz konusu olunca kentleşmenin paydaşları olan meslek odaları niye dışlanıyor? Üniversiteler, sendikalar, yerel yönetimler, kent konseyleri neden dışlanıyor?" şeklinde konuştu.

Baltacı, Türkiye'nin yeni bir İmar Kanunu'na, Tapu Kanunu'na, Toprak Koruma Kanunu'na ihtiyacının bulunduğunu belirtti. Teklifin, yerel yönetimlerin gücünü de azaltacağını savunan Baltacı, yerel yönetimlerin söz hakkını daha da artıran, ranta geçit vermeyen düzenlemelerin yapılması gerektiğini kaydetti.

Konuşmalarından ardından soru-cevap işlemine geçildi.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, kanun teklifinin 13. maddesinde yer alan düzenlemenin, özel kanunlarla çözülen bazı sorunlu alanları içerdiğini belirterek, buraların özel kanunlarla çözülmesi yerine bakanlıkça konunun çözülmesi için Cumhurbaşkanına yetki verildiğini açıkladı.

Düzenleme ortaklık payının yükseltilmesi için yerel yönetimlerin talebinin olduğunu hatırlatan Akyürek, "Düzenleme ortaklık payının yüzde 45'e çıkarılması, kamu hizmetlerinin daha yerinde, verimli ve daha iyi bir şekilde verilebilmesinin yolunu açma amaçlıdır." diye konuştu.

Akyürek, kanun tekliflerinin, bir ihtiyaca cevap verme, vatandaşın talebini karşılama ve hayatını kolaylaştırmak için çıkarıldığını dile getirerek, yasama dönemi içinde çıkabilecek problemlere karşı, çözüm üretilmesi gereken, ihtiyaç duyulan alanlarda da kanun teklifi çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

PARTNERYeşilçam oyuncusu ünlü şarkıcının annesi çıktı!Yeşilçam oyuncusu ünlü şarkıcının annesi çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' açıklaması
AP’nin çiçeği burnunda Başkanı Sassoli’den ilk açıklamaAP’nin çiçeği burnunda Başkanı Sassoli’den ilk açıklama
Anahtar Kelimeler:
İmar Kanunu tapu kanunu TBMM Genel Kurulu

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Ünlü şarkıcının oğluyla mı? Dikkat çeken detay

Ünlü şarkıcının oğluyla mı? Dikkat çeken detay

Yüzde 85'i tamamlandı!1 saatlik yol 5 dakikada gidilecek

Yüzde 85'i tamamlandı!1 saatlik yol 5 dakikada gidilecek

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Dışişleri'nden çok sert tepki

Dışişleri'nden çok sert tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Diğer Haberler
TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktı

İYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' açıklaması

İYİ Parti'den TRT hakkında 'Osman Öcalan' ile ilgili suç duyurusu

İYİ Parti'den TRT hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

Ekrem İmamoğlu duyurdu! AK Partili belediye başkanları ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Egemen Bağış'tan Doğu Akdeniz açıklaması: Yapamazlar

Egemen Bağış'tan Doğu Akdeniz açıklaması: Yapamazlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.