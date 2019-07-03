Tapu ve İmar kanunlarında değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Tapu ve İmar kanunlarında değişiklik teklifinin amacının, düzenleme ortaklık payının yüzde 45'e çıkarılması, kamu hizmetlerinin daha yerinde, verimli ve daha iyi bir şekilde verilebilmesi olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerinde milletvekilleri değerlendirmede bulundu.

İYİ Parti adına söz alan İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, teklifin sağlıklı bir istişare sürecinden geçmediğini savundu. Teklifin komisyon görüşmelerini de eleştiren Nuhoğlu, acele edildiğini, metnin cümlesine, noktasına, virgülüne dahi dokundurulmadığını söyledi. Nuhoğlu, "Biz teklifin tümüne karşı olmadığımızı belirttik. Getirilen teklifle yapılması gereken bazı değişikliklerin makul olduğunu söyledik." dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, söz konusu teklifi, genel olarak olumlu değerledirdiklerini belirtti. Kanun teklifiyle farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunan tarafların tapu ve kadastro işlemlerini, bulundukları yerlerdeki görevliler huzurunda yapabilmelerine olanak sağlandığını aktaran Ersoy, "Böylece yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tapu işlemleri hızlandırılmış ve vatandaşlarımıza kolaylık sağlanmış olacaktır." diye konuştu.