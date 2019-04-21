Tapu ve Kadastro çalışanlarının çocuklarından video klip

A AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneğince (TAKA-DER) oluşturulan Erzurum TAKA-DER Müzik Topluluğu üyeleri, tapu ve kadastro çalışanlarının emeğine dikkati çekmek amacıyla "Küçük Gönüller Tapu ve Kadastro Çalışanları İçin Söylüyor" isimli video klip hazırladı.

TAKA-DER Yönetim Kurulu Başkanı Emre Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hangi iş kolunda, sektörde olursa olsun verilen emeğin fark edilir olmasının çalışanların hissettiği en temel kaygılardan biri olduğunu söyledi.

Bu fark edilebilirliğin tapu ve kadastro çalışanları açısından az olduğunu belirten Demir, "Üzülerek görmekteyiz ki kimi vatandaşlar, sorumluluklarımızı yerine getirirken biz çalışanlara ön yargı ile yaklaşmakta, 'tapu ve kadastro müdürlükleri çalışanları' denince zorluk çıkaran, soğuk bir kurum akla gelmektedir. Dernek olarak kuruluş amacımızın biri de bu algıyı değiştirmek. Bunun bir aracı olarak çalışanlarımızın mesleki sorumluluklarını, iş yükünü çocuklarımız aracılığıyla anlatmak istedik." diye konuştu.