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Tapu ve Kadastro çalışanlarının çocuklarından video klip

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 11:05 | Son Güncelleme

Tapu ve Kadastro Erzurum Bölge Müdürlüğü çalışanlarının çocuklarından oluşan Erzurum TAKA-DER Müzik Topluluğu, tapu ve kadastro çalışanlarının emeğine dikkati çekmek amacıyla iş yerinde "Küçük Gönüller Tapu ve Kadastro Çalışanları İçin Söylüyor" isimli klip çekti - TAKA-DER Yönetim Kurulu Başkanı Emre Demir: - "Çalışanlarımızın mesleki sorumluluklarını, iş yükünü çocuklarımız aracılığıyla anlatmak istedik"

A AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneğince (TAKA-DER) oluşturulan Erzurum TAKA-DER Müzik Topluluğu üyeleri, tapu ve kadastro çalışanlarının emeğine dikkati çekmek amacıyla "Küçük Gönüller Tapu ve Kadastro Çalışanları İçin Söylüyor" isimli video klip hazırladı.

TAKA-DER Yönetim Kurulu Başkanı Emre Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hangi iş kolunda, sektörde olursa olsun verilen emeğin fark edilir olmasının çalışanların hissettiği en temel kaygılardan biri olduğunu söyledi.

Bu fark edilebilirliğin tapu ve kadastro çalışanları açısından az olduğunu belirten Demir, "Üzülerek görmekteyiz ki kimi vatandaşlar, sorumluluklarımızı yerine getirirken biz çalışanlara ön yargı ile yaklaşmakta, 'tapu ve kadastro müdürlükleri çalışanları' denince zorluk çıkaran, soğuk bir kurum akla gelmektedir. Dernek olarak kuruluş amacımızın biri de bu algıyı değiştirmek. Bunun bir aracı olarak çalışanlarımızın mesleki sorumluluklarını, iş yükünü çocuklarımız aracılığıyla anlatmak istedik." diye konuştu.

- "Küçük Gönüller Tapu ve Kadastro Çalışanları için Söylüyor"

Demir, çalışanların çocukları, torunu ve yeğenlerinden oluşan Erzurum TAKA-DER Müzik Topluluğu ile yaklaşık 2,5 aydan bu yana Erzurum Bölge Müdürlüğünün toplantı salonunda koro çalışması yaptıklarını dile getirdi.

Bu çalışma sonunda, "Küçük Gönüller Tapu ve Kadastro Çalışanları İçin Söylüyor" isimli klip hazırladıklarını anlatan Demir, amaçlarının hem tapu ve kadastro çalışanları ile aileleri arasında dayanışmayı arttırmak hem de çocuklara müziği sevdirmek olduğunu vurguladı.

Demir, ayrıca Erzurum yöresine ait "kavurma koydum tasa" türküsünü video klip aracılığıyla tanıtmak istediklerine dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"İş yerimizi ve çalışma ortamımızı çocuklarımızın canlandırması ile emeğimize bir nebze olsun dikkati çekmek istedik. Bizler, zorluk çıkaran kurum personeli olarak değil emeği fark edilen tapu ve kadastro çalışanları olarak görülmek istiyoruz. Etrafınıza baktığınızda gözünüzün gördüğü her gayrimenkulde tapu ve kadastro çalışanlarının emeğinin olduğunu unutmamanız dileğiyle."

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Emre Demir Taka-Der Tapu ve Kadastro

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