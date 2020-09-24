Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ada parsel sorgulama işlemi! Ada parsel sorgulama nasıl, nerden yapılır?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması ile birlikte satın almak istenilen ada ve parselin durumu sorgulanabiliyor. Satın almak istedikleri ada ve parselin durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, ada parsel nasıl sorgulanır araştırıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün online olarak verdiği bu hizmetten birçok vatandaş haberdar değil. Ada parsel nereden sorgulanır?
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün online hizmetlerinden birisi de ada parsel sorgulama işlemi. Bu işlemle vatandaşlar satın almak istedikleri arsa ve tapuya ait tüm detayları görüntüleyebiliyorlar. Birçok vatandaşın haberinin olmadığı bu hizmete, uygulama üzerinden ulaşılabilir. Vatandaşlar buradan tapu bilgisi sorgularken, kendilerine ait taşınmazları da öğrenebiliyor. Bu sistemi hem web sitesi üzerinden hem de e-Devlet ile giriş yaparak kullanmak mümkün. e-Devlet'e giriş yapan vatandaşlar Web Tapu aramasıyla kendilerine ait mal varlığını da görüntüleyebiliyor.
Yukarıda verilen link üzerinden giriş yapıldığında, ada parsel numaraları, mahalle ve ilçe bilgilerini giriş yaptıktan sonra sorgulama gerçekleşiyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Sistemi'nin bu hizmeti sayesinde satın alınmak istenen birçok ada ve parselin durumuna ulaşılıyor. İstenen tüm işlemleri seçip doldurduktan sonra, "sorgula" kısmından sorgulama yapılarak ada ve parsel durumu öğrenilebiliyor. Bu sorgulamanın sonrasında vatandaşlar, inceledikleri arazinin uzaydan çekilmiş konum bilgilerine ulaşabiliyor.
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