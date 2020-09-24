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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ada parsel sorgulama işlemi! Ada parsel sorgulama nasıl, nerden yapılır?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.09.2020 14:42 | Son Güncelleme

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün online web sitesinde sunulan hizmetlerden birisi de ada parsel sorgulama işlemi. Vatandaşlar alacağı ada ve parselin durumunu sistem üzerinden il, ilçe mahalle gibi bilgileri girerek öğrenebilecek. Peki ada ve parsel sorulama nasıl, nereden yapılır?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ada parsel sorgulama işlemi! Ada parsel sorgulama nasıl, nerden yapılır?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması ile birlikte satın almak istenilen ada ve parselin durumu sorgulanabiliyor. Satın almak istedikleri ada ve parselin durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, ada parsel nasıl sorgulanır araştırıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün online olarak verdiği bu hizmetten birçok vatandaş haberdar değil. Ada parsel nereden sorgulanır?

ADA PARSEL SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün online hizmetlerinden birisi de ada parsel sorgulama işlemi. Bu işlemle vatandaşlar satın almak istedikleri arsa ve tapuya ait tüm detayları görüntüleyebiliyorlar. Birçok vatandaşın haberinin olmadığı bu hizmete, uygulama üzerinden ulaşılabilir. Vatandaşlar buradan tapu bilgisi sorgularken, kendilerine ait taşınmazları da öğrenebiliyor. Bu sistemi hem web sitesi üzerinden hem de e-Devlet ile giriş yaparak kullanmak mümkün. e-Devlet'e giriş yapan vatandaşlar Web Tapu aramasıyla kendilerine ait mal varlığını da görüntüleyebiliyor.

ADA, PARSEL, TAPU SORGULAMA

ADA PARSEL SORGULAMA EKRANI

Yukarıda verilen link üzerinden giriş yapıldığında, ada parsel numaraları, mahalle ve ilçe bilgilerini giriş yaptıktan sonra sorgulama gerçekleşiyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Sistemi'nin bu hizmeti sayesinde satın alınmak istenen birçok ada ve parselin durumuna ulaşılıyor. İstenen tüm işlemleri seçip doldurduktan sonra, "sorgula" kısmından sorgulama yapılarak ada ve parsel durumu öğrenilebiliyor. Bu sorgulamanın sonrasında vatandaşlar, inceledikleri arazinin uzaydan çekilmiş konum bilgilerine ulaşabiliyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Parsel Sorgulama Uygulamasını ziyaret eden her kullanıcı aşağıda belirtilen kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır. Lütfen sitemizi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatlice okuyunuz.

TAPU KADASTRO KULLANIM KOŞULLARI

1- Bu site, hizmet sunmak için çerezleri kullanır. Bu siteyi kullanarak çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Bu çerezler; dil seçimi gibi kullanıcı tercihlerine göre, sitenin çalışma veya görüntülenme biçimini değiştiren bilgileri hatırlamasını sağlar.

2- Parsel Sorgulama Uygulamasının çalışması için ihtiyaç duyulan web servislerine TKGM' den izin almaksızın doğrudan ve/veya dolaylı yöntemler ile erişimde bulunulamaz.

3- Sorgulama sonucu sunulan bilgi ve belgeler bilgilendirme amaçlıdır. Resmi işlemlerde kullanılamaz. Ayrıca ticari amaçla kullanılması yasaktır. Amacı dışında kullanılması halinde her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluk uygunsuz kullanan kişilere aittir.

4- Kullanıcılar hiçbir şekilde sitede yer alan bilgilerin hatalı olması nedeniyle zarara uğradığı iddiasında bulunamaz.

5- TKGM sitenin içeriğini veya kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti, dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

6- TKGM sitenin 24 saat erişilebilir olması için çalışmaktadır. Ancak değişik sebeplerle sitenin erişilebilir olmamasından sorumlu değildir. Bu siteye erişim, her hangi bir duyuru yapılmaksızın geçici olarak durdurulabilir.

7- İnternetin yapısı gereği bilgiler yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir, çoğaltılabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar, TKGM'nin sorumluluğunda değildir.

8- Kullanıcılar ile TKGM arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, TKGM' nin kayıtları delil olarak kabul edilecektir.

9- TKGM kullanım koşullarının herhangi bir maddesini bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal hakkına sahiptir. Değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayım tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

10- İhtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanır ve Ankara mahkemelerinin yetkili olduğu kabul edilir.

11- Parsel Sorgulama Uygulamasının, Tüm Hakları Saklıdır.


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